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    «Майами» увеличил отрыв в серии с «Атлантой», «Мемфис» и «Нью-Орлеан» сравняли счет в своих противостояниях

    Баскетбол НБА Майами Хит Атланта Хоукс Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Миннесота Тимбервулвз
    «Майами» обыграл «Атланту» во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА со счетом 115:105 (26:25, 30:29, 31:22, 28:29).

    «Майами Хит»
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    «Майами Хит»

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 45 очков. У проигравших 29 очков заработал Богдан Богданович, еще 25 набрал Трэй Янг, совершивший при этом 10 потерь.

    «Хит» ведут в серии — 2:0. Третья игра серии пройдет на площадке «Хокс» в ночь на 23 апреля.

    Также «Мемфис» на своем паркете обыграл «Миннесоту» — 124:96 (33:32, 27:17, 36:28, 28:19).

    Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 передач. У проигравших 20 очков набрал Энтони Эдвардс, а Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

    Счет в серии стал равным — 1:1. Следующая игра состоится 22 апреля. Игра пройдет на площадке «Тимбервулвз».

    Еще в одной игре «Нью-Орлеан» обыграл «Финикс» — 125:114 (30:28, 26:33, 34:22, 35:31).

    Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Брэндон Ингрэм, которому совсем немного не хватило до трипл-дабла — 37 очков, 11 подборов, 9 передач. Еще 23 очка набрал Си Джей Макколлум.

    У «Санз» 31 очко заработал Девин Букер, а Крис Пол сделал дабл-дабл — 17 очков, 14 передач.

    Счет в серии стал равный — 1:1. Третья игра в серии состоится 23 апреля на арене «Пеликанс».

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