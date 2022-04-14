«Атланта» переиграла «Шарлотт», «Нью-Орлеан» победил «Сан-Антонио» в плей-ин НБА

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. Клинт Капела также оформил дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов.
У «Шарлотт» больше всех набрал Ламело Болл — 26 очков.
Таким образом, за выход в плей-офф НБА «Атланта» встретится с «Кливлендом», который в своем первом матче плей-ин Восточной конференции проиграл «Бруклину».
В другой игре данной стадии «Нью-Орлеан» переиграл «Сан-Антонио» — 113:103 (26:22, 35:28, 31:25, 21:28).
Самым результативным игроком в составе победителей был Си Джей Макколлум, набравший 32 очка. У «Сперс» больше всех набрал Девин Васселл — 23 очка.
Таким образом, «Нью-Орлеан» выходит в заключительный раунд плей-ин НБА, где сыграет за выход в плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс».