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    «Атланта» переиграла «Шарлотт», «Нью-Орлеан» победил «Сан-Антонио» в плей-ин НБА

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Шарлотт Хорнетс Сан-Антонио Спёрс
    «Атланта» выиграла у «Шарлотт» в матче плей-ин НБА — 132:103 (32:23, 28:29, 42:24, 30:27).

    Си Джей Макколлум
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    Си Джей Макколлум

    Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. Клинт Капела также оформил дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов.

    У «Шарлотт» больше всех набрал Ламело Болл — 26 очков.

    Таким образом, за выход в плей-офф НБА «Атланта» встретится с «Кливлендом», который в своем первом матче плей-ин Восточной конференции проиграл «Бруклину».

    В другой игре данной стадии «Нью-Орлеан» переиграл «Сан-Антонио» — 113:103 (26:22, 35:28, 31:25, 21:28).

    Самым результативным игроком в составе победителей был Си Джей Макколлум, набравший 32 очка. У «Сперс» больше всех набрал Девин Васселл — 23 очка.

    Таким образом, «Нью-Орлеан» выходит в заключительный раунд плей-ин НБА, где сыграет за выход в плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс».

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