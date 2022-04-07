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    «Юта» выиграла у «Оклахомы», «Нью-Йорк» дома проиграл «Бруклину»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санз Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер Вашингтон Уизардс Атланта Хоукс Чикаго Буллз Бостон Селтикс Даллас Маверикс Детройт Пистонс Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс
    «Юта» обыграла «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:101 (41:31, 30:27, 35:27, 31:16).

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    Самым результативным в составе победителей был Боян Богданович, набравший 27 очков. В активе Руди Гобера дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

    У «Тандер» больше всех набрал Жайлен Оар — 23 очка.

    В параллельной игре «Бруклин» на выезде переиграл «Нью-Йорк» со счетом 110:98 (25:29, 25:38, 22:15, 38:16).

    Самым результативным в составе победителей был Кевин Дюрант, оформивший трипл-дабл из 32 очков, 10 подборов и 11 передач. В активе Кайри Ирвинг 24 очка.

    У «Никс» больше всех набрал Алек Беркс — 24 очка.

    Другие результаты дня:

    «Детройт» — «Даллас» — 113:131 (34:32, 24:33, 28:34, 27:32)
    «Чикаго» — «Бостон» — 94:117 (19:32, 32:35, 16:24, 27:26)
    «Атланта» — «Вашингтон» — 118:103 (40:31, 27:34, 28:18, 23:20)
    «Клипперс» — «Финикс» — 113:109 (26:22, 34:9, 27:30, 26:48)

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