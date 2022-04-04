«Филадельфия» обыграла «Кливленд» и вышла в плей-офф, Эмбиид набрал 44 очка

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Филадельфия» одержала гостевую победу над «Кливлендом» со счетом 112:108 (21:23, 28:32, 32:25, 31:28).

Лучшим в этой игре был камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 17 подборов.

Защитник гостей Джеймс Харден собрал трипл-дабл из 21 очка, 10 подборов и 10 передач.

Благодаря этой победе «Филадельфия» гарантировала себе участие в плей-офф.

«Сан-Антонио» выиграл на своей площадке у «Портленда» со счетом 113:92 (26:23, 22:33, 34:16, 31:20).

Форвард хозяев Келдон Джонсон набрал 28 очков, а Зак Коллинз оформил дабл-дабл из 18 очков и 13 подборов.

Серия поражений «Портленда» достигла семи матчей.

Результаты остальных матчей

«Индиана» — «Детройт» 117:121 (34:38, 32:24, 25:36, 26:23)

«Орландо» — «Нью-Йорк» 88:118 (20:29, 27:28, 15:37, 26:24)

«Хьюстон» — «Миннесота» 132:139 (32:42, 36:38, 24:36, 40:23)

«Оклахома-Сити» — «Финикс» 117:96 (20:27, 32:26, 32:22, 33:21)

«Торонто» — «Майами» 109:114 (34:28, 21:17, 23:34, 31:35)

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» 90:109 (14:28, 28:34, 25:19, 23:28)

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан» 119:100 (37:31, 29:13, 26:27, 27:29)