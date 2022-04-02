«Клипперс» набрали 153 очка в матче с «Милуоки», «Лейкерс» проиграли «Нью-Орлеану»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал гостевую победу над «Милуоки» со счетом 153:119 (34:30, 39:32, 41:26, 39:31).

Лучшим в составе калифорнийской команды был Роберт Ковингтон, набравший 43 очка. Амир Коффи к 32 очкам добавил 7 передач.

У «Милуоки» выделялся Джордан Нвора, набравший 28 очков.

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл на своей площадке «Нью-Орлеану» — 111:114 (25:30, 25:20, 37:36, 24:28).

У победителей лучшим был Си Джей Макколлум, набравший 32 очка. Литовский центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 38 очкам добавил 8 подборов.

«Лейкерс» проиграли пятый матч кряду.

Результаты остальных матчей

«Вашингтон» — «Даллас» 135:103 (41:30, 26:23, 27:25, 41:25)

«Орландо» — «Торонто» 89:102 (23:29, 23:30, 17:26, 26:17)

«Хьюстон» — «Сакраменто» 117:122 (41:26, 21:31, 29:29, 26:36)

«Мемфис» — «Финикс» 122:114 (34:23, 20:27, 30:33, 38:31)

«Оклахома-Сити» — «Детройт» 101:110 (20:21, 32:34, 14:28, 35:27)

«Сан-Антонио» — «Портленд» 130:111 (34:29, 43:20, 24:32, 29:30)

«Денвер» — «Миннесота» 130:136 (35:40, 30:30, 29:28, 36:38)