ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Лионель МессиПродать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом
  • 09:53
    • «Клипперс» набрали 153 очка в матче с «Милуоки», «Лейкерс» проиграли «Нью-Орлеану»
  • 08:28
    • Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Майами
    Все новости спорта

    «Клипперс» набрали 153 очка в матче с «Милуоки», «Лейкерс» проиграли «Нью-Орлеану»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Бостон Селтикс Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Денвер Наггетс Детройт Пистонс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер Орландо Мэджик Портленд Трэйл Блэйзерс Сакраменто Кингз Сан-Антонио Спёрс Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс Финикс Санз Хьюстон Рокетс Чикаго Буллз Шарлотт Хорнетс Юта Джаз
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Клипперс» разгромили «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Клипперс» разгромили «Милуоки»

    «Лос-Анджелес Клипперс» одержал гостевую победу над «Милуоки» со счетом 153:119 (34:30, 39:32, 41:26, 39:31).

    Лучшим в составе калифорнийской команды был Роберт Ковингтон, набравший 43 очка. Амир Коффи к 32 очкам добавил 7 передач.

    У «Милуоки» выделялся Джордан Нвора, набравший 28 очков.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл на своей площадке «Нью-Орлеану» — 111:114 (25:30, 25:20, 37:36, 24:28).

    У победителей лучшим был Си Джей Макколлум, набравший 32 очка. Литовский центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 38 очкам добавил 8 подборов.

    «Лейкерс» проиграли пятый матч кряду.

    Результаты остальных матчей

    «Вашингтон» — «Даллас» 135:103 (41:30, 26:23, 27:25, 41:25)

    «Орландо» — «Торонто» 89:102 (23:29, 23:30, 17:26, 26:17)

    «Хьюстон» — «Сакраменто» 117:122 (41:26, 21:31, 29:29, 26:36)

    «Мемфис» — «Финикс» 122:114 (34:23, 20:27, 30:33, 38:31)

    «Оклахома-Сити» — «Детройт» 101:110 (20:21, 32:34, 14:28, 35:27)

    «Сан-Антонио» — «Портленд» 130:111 (34:29, 43:20, 24:32, 29:30)

    «Денвер» — «Миннесота» 130:136 (35:40, 30:30, 29:28, 36:38)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Локо» безвыигрышную серию «Спартака»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Беспроигрышная плей-офф серия ЦСКА не прервется в «Ледовом»?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «МЮ» потеряет очки в домашней игре с «Лестером»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •