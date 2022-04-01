Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бруклин», «Лейкерс» проиграли «Юте»

в овертайме обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 119:120 OT (30:23, 30:33, 26:31, 24:23, 9:10).

Самым результативным у победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 44 очка и сделавший 14 подборов.

У проигравших дабл-дабл из 26 очков и 11 передач сделал Кевин Дюрант, еще 25 очков набрал Кайри Ирвинг.

«Юта» на своем паркете обыграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:109 (34:28, 32:27, 33:30, 23:24).

В составе победителей дабл-дабл оформил Руди Гобер — 25 очков и 17 побдоров. У «Лейкерс» больше всех отличился Рассел Уэстбрук — 24 очка.

Команда из Лос-Анджелеса потерпела четвертое поражение подряд. «Джаз» прервали свою неудачную серию из пяти поражений.

Другие результаты дня:

«Детройт» — «Филадельфия» — 102:94 (20:25, 30:29, 23:25, 29:15)

«Атланта» — «Кливленд» — 131:107 (36:28, 30:25, 34:22, 31:32)

«Чикаго» — «Клипперс» — 135:130 OT (22:32, 28:27, 32:33, 36:26, 17:12)