ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья БуровИлья Буров: Бороться за медаль в Китае было тяжелее, чем в Корее. Уровень спортсменов серьезно вырос
  • 01:43
    • УЕФА планирует отклонить заявку России на Евро в 2028 и 2032 году
    Все новости спорта

    «Лейкерс» без Леброна проиграли «Филадельфии», «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Майами»

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия Сиксерс Даллас Маверикс Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер Орландо Мэджик Миннесота Тимбервулвз Финикс Санз Майами Хит Голден Стэйт Уорриорз Мемфис Гриззлиз Бруклин Нетс Юта Джаз Бостон Селтикс Сакраменто Кингз Индиана Пэйсерс Атланта Хоукс Детройт Пистонс Нью-Йорк Никс Шарлотт Хорнетс
    «Лейкерс» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:126 (30:27, 22:34, 39:32, 30:33).

    Джоэл Эмбиид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джоэл Эмбиид

    Самым результативным в составе победителей был Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

    У «Лейкерс» больше всех набрал Дуайт Ховард — 24 очка. Добавим, что из-за травмы колена матч пропускал Леброн Джеймс.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-42) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Филадельфия» (45-27) — третья на Востоке.

    В параллельной встрече «Голден Стэйт» победил «Майами» со счетом 118:104 (23:23, 27:27, 31:30, 37:24).

    Самый значимый вклад в победу «Уорриорз» внес защитник Джордан Пул, на счету которого 30 очков, 4 подбора и 9 передач.

    Лучшим по результативности в составе «Хит» стал разыгрывающий Кайл Лоури — 26 очков, 1 подбор и 9 передач.

    «Голден Стэйт» (48-25) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Майами» (47-26) лидирует на Востоке.

    Другие результаты дня:

    «Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 106:121 (24:40, 32:29, 31:30, 19:22)
    «Детройт» — «Атланта» — 122:101 (26:31, 33:20, 34:27, 29:23)
    «Индиана» — «Сакраменто» — 109:110 (34:37, 27:29, 28:19, 20:25)
    «Бостон» — «Юта» — 125:97 (39:24, 29:21, 25:23, 32:29)
    «Мемфис» — «Бруклин» — 132:120 (40:32, 36:30, 27:42, 29:16)
    «Миннесота» — «Финикс» — 116:125 (30:25, 34:26, 24:32, 28:42)
    «Оклахома-Сити» — «Орландо» — 118:102 (26:34, 34:19, 24:21, 34:28)
    «Даллас» — «Хьюстон» — 110:91 (25:21, 27:32, 30:19, 28:19)
    «Портленд» — «Сан-Антонио» — 96:133 (27:45, 26:36, 28:33, 15:19)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия обыграет Турцию с разгромным счетом?
  • Португалия — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • СКА продолжит выносить «Спартак»?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Порадует ли «Авангард» публику в Балашихе победой?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Уругвай — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Франция — Кот-д Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •