«Лейкерс» без Леброна проиграли «Филадельфии», «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Майами»

на своем паркете проигралв матче регулярного чемпионата НБА — 121:126 (30:27, 22:34, 39:32, 30:33).

Самым результативным в составе победителей был Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

У «Лейкерс» больше всех набрал Дуайт Ховард — 24 очка. Добавим, что из-за травмы колена матч пропускал Леброн Джеймс.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (31-42) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Филадельфия» (45-27) — третья на Востоке.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» победил «Майами» со счетом 118:104 (23:23, 27:27, 31:30, 37:24).

Самый значимый вклад в победу «Уорриорз» внес защитник Джордан Пул, на счету которого 30 очков, 4 подбора и 9 передач.

Лучшим по результативности в составе «Хит» стал разыгрывающий Кайл Лоури — 26 очков, 1 подбор и 9 передач.

«Голден Стэйт» (48-25) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Майами» (47-26) лидирует на Востоке.

Другие результаты дня:

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 106:121 (24:40, 32:29, 31:30, 19:22)

«Детройт» — «Атланта» — 122:101 (26:31, 33:20, 34:27, 29:23)

«Индиана» — «Сакраменто» — 109:110 (34:37, 27:29, 28:19, 20:25)

«Бостон» — «Юта» — 125:97 (39:24, 29:21, 25:23, 32:29)

«Мемфис» — «Бруклин» — 132:120 (40:32, 36:30, 27:42, 29:16)

«Миннесота» — «Финикс» — 116:125 (30:25, 34:26, 24:32, 28:42)

«Оклахома-Сити» — «Орландо» — 118:102 (26:34, 34:19, 24:21, 34:28)

«Даллас» — «Хьюстон» — 110:91 (25:21, 27:32, 30:19, 28:19)

«Портленд» — «Сан-Антонио» — 96:133 (27:45, 26:36, 28:33, 15:19)