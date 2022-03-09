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    Мужская сборная России опустилась в обновлённом рейтинге ФИБА

    Баскетбол Сборная России
    Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила обновлённый рейтинг мужских национальных команд.

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    Он был сформирован на основании февральских матчей квалификации чемпионата мира 2023 года. Сборная России потеряла одну позицию и опустилась на 15-е место.

    Мировой рейтинг ФИБА:

    1. США (место в предыдущем рейтинге — 1)
    2. Испания (2)
    3. Австралия (3)
    4. Франция (5)
    5. Словения (4)
    6. Сербия (6)
    7. Аргентина (7)
    8. Литва (8)
    9. Греция (10)
    10. Италия (9)
    11. Германия (11)
    12. Чехия (12)
    13. Польша (13)
    14. Бразилия (15)
    15. Россия (14)
    26. Латвия (26)
    32. Украина (32)
    36. Грузия (38)
    51. Беларусь (48)
    68. Казахстан (70).

    В начале марта ФИБА приняла решение отстранить все российские сборные и команды, включая баскетбол 3х3, от всех соревнований под эгидой организации.

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