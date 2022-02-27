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    «Милуоки» обыграл «Бруклин», «Чикаго» потерпел поражение от «Мемфиса»

    Баскетбол НБА Майами Хит Сан-Антонио Спёрс Атланта Хоукс Торонто Рэпторс Чикаго Буллз Мемфис Гриззлиз Кливленд Кавальерс Вашингтон Уизардс Денвер Наггетс Сакраменто Кингз Милуоки Бакс Бруклин Нетс
    «Бруклин» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:123.

    Джа Морант
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    Джа Морант

    Самым результативным в составе победителей был Кайри Ирвинг, набравший 38 очков. У «Бакс» больше всех набрал Бобби Портис — 30 очков.

    В активе Янниса Адетокунбо дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов.

    В другой игре «Мемфис» обыграл «Чикаго» со счетом 116:110.

    Значительный вклад в успех гостей внес Джа Морант — 46 очков. Также стоит отметить Стивена Адамса, у которого дабл-дабл (12 очков и 21 подбор).

    У «Чикаго» выделился Демар Дерозан, на его счету 31 очко. Никола Вучевич же заработал дабл-дабл (11 очков и 13 подборов).

    Другие результаты:

    «Денвер» — «Сакраменто» — 115:110 (38:30, 21:29, 26:26, 30:25)
    «Кливленд» — «Вашингтон» — 92:86 (18:23, 22:19, 26:28, 26:16)
    «Атланта» — «Торонто» — 127:100 (32:37, 34:21, 38:16, 23:26)
    «Майами» — «Сан-Антонио» — 133:129 (28:40, 33:18, 38:39, 34:32)

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