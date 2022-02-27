«Милуоки» обыграл «Бруклин», «Чикаго» потерпел поражение от «Мемфиса»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 126:123.

Самым результативным в составе победителей был Кайри Ирвинг, набравший 38 очков. У «Бакс» больше всех набрал Бобби Портис — 30 очков.

В активе Янниса Адетокунбо дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов.

В другой игре «Мемфис» обыграл «Чикаго» со счетом 116:110.

Значительный вклад в успех гостей внес Джа Морант — 46 очков. Также стоит отметить Стивена Адамса, у которого дабл-дабл (12 очков и 21 подбор).

У «Чикаго» выделился Демар Дерозан, на его счету 31 очко. Никола Вучевич же заработал дабл-дабл (11 очков и 13 подборов).

Другие результаты:

«Денвер» — «Сакраменто» — 115:110 (38:30, 21:29, 26:26, 30:25)

«Кливленд» — «Вашингтон» — 92:86 (18:23, 22:19, 26:28, 26:16)

«Атланта» — «Торонто» — 127:100 (32:37, 34:21, 38:16, 23:26)

«Майами» — «Сан-Антонио» — 133:129 (28:40, 33:18, 38:39, 34:32)