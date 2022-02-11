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    51 очко Дончича помогло «Далласу» переиграть «Клипперс», десятое подряд поражение «Бруклина»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз Нью-Йорк Никс Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс Хьюстон Рокетс Торонто Рэпторс Детройт Пистонс Мемфис Гриззлиз Майами Хит Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс
    «Даллас» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:105 (36:28, 23:22, 30:31, 23:24).

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    «Маверикс» одержали четвертую победу кряду. Команда из Лос-Анджелеса потерпела третье поражение подряд.

    Наибольший вклад в победу «Далласа» внес словенский защитник Лука Дончич, на счету которого 51 очко, 9 подборов и 6 передач. Наибольшей результативностью в составе «Клипперс» отметился форвард Маркус Моррис — 21 очко.

    «Даллас» (33-23) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Клипперс» (27-30) идет на восьмой позиции.

    В другой игре «Вашингтон» переиграл «Бруклин» со счетом 113:112 (24:27, 31:32, 31:19, 27:34).

    Отметим, что «Нетс» потерпели десятое поражение подряд.

    Наиболее результативными игроками «Вашингтона» стали бразильский защитник Рауль Нето (21 очко, 1 подбор и 6 передач) и форвард Кайл Кузма, отметившийся трипл-даблом из 15 очков, 13 подборов и 10 передач.

    В составе «Бруклина» лучшую результативность продемонстрировал защитник Кайри Ирвинг — 31 очко, 5 подборов и 6 передач.

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Майами» — 97:112 (24:27, 31:29, 18:27, 24:29)
    «Детройт» — «Мемфис» — 107:132 (19:41, 31:24, 30:30, 27:37)
    «Хьюстон» — «Торонто» — 120:139 (41:37, 23:36, 28:31, 28:35)
    «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» — 114:116 (28:33, 34:24, 20:31, 32:28)
    «Финикс» — «Милуоки» — 131:107 (31:34, 33:22, 33:21, 34:30)

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