51 очко Дончича помогло «Далласу» переиграть «Клипперс», десятое подряд поражение «Бруклина»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 112:105 (36:28, 23:22, 30:31, 23:24).

«Маверикс» одержали четвертую победу кряду. Команда из Лос-Анджелеса потерпела третье поражение подряд.

Наибольший вклад в победу «Далласа» внес словенский защитник Лука Дончич, на счету которого 51 очко, 9 подборов и 6 передач. Наибольшей результативностью в составе «Клипперс» отметился форвард Маркус Моррис — 21 очко.

«Даллас» (33-23) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Клипперс» (27-30) идет на восьмой позиции.

В другой игре «Вашингтон» переиграл «Бруклин» со счетом 113:112 (24:27, 31:32, 31:19, 27:34).

Отметим, что «Нетс» потерпели десятое поражение подряд.

Наиболее результативными игроками «Вашингтона» стали бразильский защитник Рауль Нето (21 очко, 1 подбор и 6 передач) и форвард Кайл Кузма, отметившийся трипл-даблом из 15 очков, 13 подборов и 10 передач.

В составе «Бруклина» лучшую результативность продемонстрировал защитник Кайри Ирвинг — 31 очко, 5 подборов и 6 передач.

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Майами» — 97:112 (24:27, 31:29, 18:27, 24:29)

«Детройт» — «Мемфис» — 107:132 (19:41, 31:24, 30:30, 27:37)

«Хьюстон» — «Торонто» — 120:139 (41:37, 23:36, 28:31, 28:35)

«Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» — 114:116 (28:33, 34:24, 20:31, 32:28)

«Финикс» — «Милуоки» — 131:107 (31:34, 33:22, 33:21, 34:30)