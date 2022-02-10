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    «Портленд» прервал серию из шести поражений, «Юта» разгромила «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Миннесота Тимбервулвз Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс Оклахома-Сити Тандер Торонто Рэпторс Шарлотт Хорнетс Чикаго Буллз
    «Портленд» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:105 (18:18, 29:36, 29:24, 31:27).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Значительный вклад в успех хозяев внес Юсуф Нуркич — 19 очков и 12 подборов. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 30 очков.

    «Портленд» прервал свою серию из шести поражений подряд. Команда не побеждала с 29 января.

    В параллельных матчах «Юта» разгромила «Голден Стэйт» со счетом 111:85 (30:31, 25:18, 24:16, 32:20).

    Самым результативным игроком у «Юты» стал Донован Митчелл, набравший 14 очков и 10 подборов. Лучше всех у «Голден Стэйт» выступил Джордан Пул, у него 18 очков.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Чикаго» — 109:121 (29:28, 16:30, 31:31, 33:32)
    «Оклахома-Сити» — «Торонто» — 98:117 (22:34, 29:25, 21:28, 26:30)
    «Сакраменто» — «Миннесота» — 132:119 (29:37, 42:27, 28:37, 33:18)

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