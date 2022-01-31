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    «Финикс» победил «Сан-Антонио», «Миннесота» обыграла «Юту»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс Миннесота Тимбервулвз Юта Джаз Орландо Мэджик Даллас Маверикс Детройт Пистонс Кливленд Кавальерс Шарлотт Хорнетс Лос-Анджелес Клипперс Чикаго Буллз Портленд Трэйл Блэйзерс Милуоки Бакс Денвер Наггетс
    «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Сан-Антонио» со счетом 115:110.

    Девин Букер
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    Девин Букер

    В составе «Финикса» 28 очков набрал Девин Букер, 26 очков на счету Микала Бриджеса. Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал Дуг Макдермотт, набравший 24 очка.

    «Финикс» занимает первое место в Западной конференции. «Сан-Антонио» идет на 11-й позиции.

    В параллельной игре «Миннесота» победила «Юту» со счетом 126:106.

    31 очко заработал баскетболист «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс. Самым результативным игроком гостей был Боян Богданович, набравший 23 очка.

    «Миннесота» занимает седьмое место в Западной конференции. «Юта» находится на четвертой позиции.

    Другие результаты:

    «Милуоки» — «Денвер» — 100:136 (30:33, 27:32, 24:38, 19:33)
    «Чикаго» — «Портленд» — 130:116 (29:35, 44:30, 31:27, 26:24)
    «Шарлотт» — «Клипперс» — 90:115 (25:24, 22:27, 29:33, 14:31)
    «Детройт» — «Кливленд» — 115:105 (24:29, 25:26, 35:33, 31:17)
    «Орландо» — «Даллас» — 110:108 (23:34, 41:25, 27:29, 19:20)

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