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    «Лейкерс» без Леброна и Дэвиса проиграли «Шарлотт», «Финикс» одержал девятую победу подряд

    Баскетбол НБА Финикс Санз Миннесота Тимбервулвз Чикаго Буллз Сан-Антонио Спёрс Индиана Пэйсерс Оклахома-Сити Тандер Орландо Мэджик Детройт Пистонс Хьюстон Рокетс Портленд Трэйл Блэйзерс Атланта Хоукс Бостон Селтикс Денвер Наггетс Мемфис Гриззлиз Юта Джаз Шарлотт Хорнетс Лос-Анджелес Лейкерс
    «Шарлотт» переиграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:114 (31:21, 34:28, 22:36, 30:29).

    Расселл Уэстбрук
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    Расселл Уэстбрук

    В составе победителей 26 очков набрал Майлз Бриджес, по 20 баллов заработали Ламело Болл и Терри Розье.

    У проигравших 35 очков набрал Расселл Уэстбрук. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не играли из-за травм.

    Также «Мемфис» дома одолел «Юту» — 119:109 (31:30, 28:21, 29:27, 31:31).

    В составе победителей трипл-дабл оформил Джа Морант — 30 очков, 10 подборов и 10 передач.

    У проигравших самым результативным стал Дануэль Хаус — 21 очко.

    Еще в одной игре «Финикс» выиграл у «Миннесоты» — 134:124 (40:32, 34:34, 26:27, 34:31). «Санс» одержали девятую победу кряду.

    Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 29 очков.

    «Финикс» лидируют в Западной конференции. «Миннесота» идет на седьмой строчке.

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Денвер» — 105:116 (17:26, 31:24, 30:36, 27:30)
    «Атланта» — «Бостон» — 108:92 (32:20, 30:27, 18:30, 28:15)
    «Хьюстон» — «Портленд» — 110:125 (20:32, 33:34, 32:25, 25:34)
    «Орландо» — «Детройт» — 119:103 (39:19, 28:32, 25:24, 27:28)
    «Оклахома» — «Индиана» — 110:113 (30:29, 24:22, 26:22, 20:27, 10:13)
    «Сан-Антонио» — «Чикаго» — 131:122 (29:35, 34:33, 35:23, 33:31)

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