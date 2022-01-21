«Финикс» выиграл у «Далласа», Пол оформил дабл-дабл, «Голден Стэйт» уступил «Индиане»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Финикс» одержал выездную победу над «Далласом» со счетом 109:101 (22:26, 23:27, 29:29, 35:19).

Одним из лучших на площадке был разыгрывающий «Финикса» Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 передач.

Пол вышел на первое место в истории НБА по количеству матчей с 20 очкам, 10 передачами и 0 потерь.

В составе «Далласа», как обычно, выделялся Лука Дончич. Словенский разыгрывающий собрал коллекцию из 28 очков, 8 подборов и 8 передач.

Победная серия «Финикса» достигла пяти матчей.

🏀 28 PTS | 5 REB | 6 AST @DevinBook was hooping as he led the @Suns to their 5th straight victory! #ValleyProud pic.twitter.com/m7cI9r0mYE — NBA (@NBA) January 21, 2022

«Голден Стэйт» уступил на своей площадке «Индиане» — 117:121 OT (30:23, 33:32, 20:28, 27:27, 7:11).

У победителей выделялся Крис Дуарте, в активе которого 27 очков и 7 подборов.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри к 39 очкам добавил 8 передач.

Gary Payton II just DETONATED! pic.twitter.com/nZxrLaIFsZ — NBA (@NBA) January 21, 2022

Еще в одном матче «Нью-Орлеан» выиграл на выезде у «Нью-Йорка» — 102:91 (27:17, 19:25, 35:15, 21:34).