«Финикс» выиграл у «Далласа», Пол оформил дабл-дабл, «Голден Стэйт» уступил «Индиане»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Финикс» одержал выездную победу над «Далласом» со счетом 109:101 (22:26, 23:27, 29:29, 35:19).

Одним из лучших на площадке был разыгрывающий «Финикса» Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 передач.

Пол вышел на первое место в истории НБА по количеству матчей с 20 очкам, 10 передачами и 0 потерь.

В составе «Далласа», как обычно, выделялся Лука Дончич. Словенский разыгрывающий собрал коллекцию из 28 очков, 8 подборов и 8 передач.

Победная серия «Финикса» достигла пяти матчей.

