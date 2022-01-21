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    «Финикс» выиграл у «Далласа», Пол оформил дабл-дабл, «Голден Стэйт» уступил «Индиане»

    Баскетбол НБА Даллас Маверикс Финикс Санз Нью-Йорк Никс Голден Стэйт Уорриорз Индиана Пэйсерс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Крис Пол
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    Крис Пол

    «Финикс» одержал выездную победу над «Далласом» со счетом 109:101 (22:26, 23:27, 29:29, 35:19).

    Одним из лучших на площадке был разыгрывающий «Финикса» Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 передач.

    Пол вышел на первое место в истории НБА по количеству матчей с 20 очкам, 10 передачами и 0 потерь.

    В составе «Далласа», как обычно, выделялся Лука Дончич. Словенский разыгрывающий собрал коллекцию из 28 очков, 8 подборов и 8 передач.

    Победная серия «Финикса» достигла пяти матчей.

    «Голден Стэйт» уступил на своей площадке «Индиане» — 117:121 OT (30:23, 33:32, 20:28, 27:27, 7:11).

    У победителей выделялся Крис Дуарте, в активе которого 27 очков и 7 подборов.

    Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри к 39 очкам добавил 8 передач.

    Еще в одном матче «Нью-Орлеан» выиграл на выезде у «Нью-Йорка» — 102:91 (27:17, 19:25, 35:15, 21:34).

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