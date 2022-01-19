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    «Голден Стэйт» выиграл у «Детройта», «Нью-Йорк» уступил «Миннесоте»

    Баскетбол НБА Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Голден Стэйт Уорриорз Детройт Пистонс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Клэй Томпсон и Стефен Карри
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    Клэй Томпсон и Стефен Карри

    «Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Детройтом» со счетом 102:86 (33:22, 33:16, 17:25, 19:23).

    Лидер хозяев Стефен Карри набрал 18 очков и сделал 8 передач. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Клэй Томпсон, в активе которого 21 очко.

    У «Детройта» автором дабл-дабла из 16 очков и 13 подборов стал Хамиду Диалло.

    «Миннесота» выиграла на выезде у «Нью-Йорка» — 112:110 (30:23, 31:28, 25:40, 26:19).

    Одним из лучших в составе «Миннесоты» был центровой Карл-Энтони Таунс, набравший 20 очков. Кроме того, он стал автором решающего броска в конце игры.

    У «Никс» самым активным был Джулиус Рэндл, собравший коллекцию из 21 очка, 9 подборов, 9 передач и 4 блок-шотов.

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