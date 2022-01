«Голден Стэйт» выиграл у «Детройта», «Нью-Йорк» уступил «Миннесоте»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Детройтом» со счетом 102:86 (33:22, 33:16, 17:25, 19:23).

Лидер хозяев Стефен Карри набрал 18 очков и сделал 8 передач. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Клэй Томпсон, в активе которого 21 очко.

У «Детройта» автором дабл-дабла из 16 очков и 13 подборов стал Хамиду Диалло.

