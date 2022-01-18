«Майами» победил «Торонто», «Милуоки» потерпел поражение от «Атланты»

в матче регулярного чемпионата НБА победилсо счетом 104:99 (27:30, 31:21, 22:24, 24:24).

Самыми результативным игроками встречи стали центровой Крис Буше и защитник Тайлер Хирро, набравшие по 23 очка.

«Майами» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Торонто» — на девятой строчке.

Также «Атланта» обыграла «Милуоки» со счетом 121:114 (17:26, 33:36, 33:26, 38:26).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 передач. Еще один дабл-дабл оформил Джон Коллинс — 16 очков и 12 подборов.

У «Бакс» больше всех набрал Крис Миддлтон — 34 очка. Еще 27 очков принес Яннис Адетокунбо.

«Атланта» прервала серию из пяти матчей и с 18 победами расположилась на 12-м месте в Восточной конференции, «Милуоки» с 27 победами — на пятой строчке.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Бруклин» — 114:107 (30:31, 35:28, 22:29, 27:19)

«Мемфис» — «Чикаго» — 119:106 (20:20, 38:25, 34:27, 27:34)

«Клипперс» — «Индиана» — 139:133 (40:27, 28:32, 36:31, 35:43)

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 117:98 (38:29, 23:26, 30:28, 26:15)

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 87:97 (23:34, 21:28, 23:24, 20:11)

«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 104:92 (18:29, 21:17, 32:23, 33:23)