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    «Лейкерс» проиграли «Сакраменто», «Бруклин» разгромил «Чикаго»

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    «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Лейкерс» со счетом 125:116 (29:34, 32:33, 40:23, 24:26).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным в составе победителей был Де'Аарон Фокс, набравший 29 очков. Еще 23 очка принес Харрисон Барнс.

    У «Лейкерс» больше всех набрал Леброн Джеймс — 34 очка.

    «Лейкерс» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Сакраменто» — 11-й.

    В другом матче «Бруклин» в гостях победил «Чикаго» со счетом 138:112 (38:31, 24:29, 39:19, 37:33).

    Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант с 27 очками. Защитник «Бруклина» Джеймс Харден оформил дабл-дюабл из 25 очков и 16 передач.

    В «Чикаго» самым эффективным стал Зак Лавин с 22 очками.

    «Чикаго» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» — второй.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Шарлотт» — 98:109 (35:34, 15:30, 26:21, 22:24)
    «Нью-Йорк» — «Даллас» — 108:85 (30:21, 26:24, 28:21, 24:19)
    «Вашингтон» — «Орландо» — 112:106 (33:16, 19:27, 32:29, 28:34)
    «Индиана» — «Бостон» — 100:119 (25:35, 24:19, 22:33, 29:32)
    «Атланта» — «Майами» — 91:115 (27:21, 24:35, 16:30, 24:29)
    «Юта» — «Кливленд» — 91:111 (24:27, 28:31, 16:30, 23:23)
    «Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 124:128 (36:39, 31:24, 23:28, 34:37)

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