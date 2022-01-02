«Юта» проиграла «Голден Стэйт», «Милуоки» победил «Нью-Орлеан»

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете уступиласо счетом 116:123 (24:29, 26:35, 41:22, 25:37).

В команде «Юты» сразу четыре игрока набрали по 20 очков, один из них — Руди Гобер — сделал дабл-дабл с 19 подборами.

Самым результативным игроком в «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, набравший 28 очков.

В другом поединке «Милуоки» переиграл «Нью-Орлеан» со счетом 136:113 (27:24, 37:32, 32:26, 40:31).

Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 35 очков, 16 подборов и 10 передач.

У «Пеликанс» больше всех набрал Джексон Хейс — 23 очка. В активе Джоша Харта дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Чикаго» — 119:120 (32:25, 32:27, 24:34, 31:34)

«Детройт» — «Сан-Антонио» — 117:116 OT (20:29, 32:30, 33:22, 20:24, 12:11)

«Бруклин» — «Клипперс» — 116:120 (30:29, 23:20, 34:31, 29:40)

«Хьюстон» — «Денвер» — 111:124 (31:30, 24:47, 19:22, 37:25)