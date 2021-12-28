ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичГлавная интрига в теннисе — сыграет ли Джокович на Australian Open. Почему серб может пропустить турнир в Мельбурне
  • 02:55
    • Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
  • 01:32
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом»
  • 00:35
    • Сборная Финляндии разгромила Австрию на МЧМ-2022
  • 21:39
    • «Ак Барс» в овертайме взял верх над «Магниткой»
    Все новости спорта

    39 очков Хардена помогли «Бруклину» победить «Клипперс», «Юта» обыграла «Сан-Антонио»

    Баскетбол НБА Хьюстон Рокетс Чикаго Буллз Атланта Хоукс Бостон Селтикс Миннесота Тимбервулвз Финикс Санз Мемфис Гриззлиз Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс Портленд Трэйл Блэйзерс Даллас Маверикс Бруклин Нетс Лос-Анджелес Клипперс
    «Бруклин» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Клипперс» со счетом 124:108 (38:33, 33:22, 30:26, 23:27).

    Джеймс Харден
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джеймс Харден

    Самым результативным в составе победителей был Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 15 10 передач. Еще по 18 очков набрали Николас Клэкстон и Патрик Миллз.

    У «Клипперс» больше всех набрал Маркус Моррис — 24 очка.

    «Бруклин» занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Клипперс» — пятые на «Западе».

    В другой игре дня «Юта» в гостях победила «Сан-Антонио» со счетом 110:104.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Джордан Кларксон, набравший 23 очка.

    «Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» — на десятой строчке.

    Также «Чикаго» на выезде победил «Атланту» со счетом 130:118. Больше всех в этой встрече набрал форвард «Буллз» Демар Дерозан — 35 очков.

    «Чикаго» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Атланта» — на 11-й строчке.

    Другие результаты:

    «Портленд» — «Даллас» — 117:132 (29:34, 24:38, 31:34, 33:26)
    «Финикс» — «Мемфис» — 113:114 (24:25, 24:35, 27:29, 38:25)
    «Миннесота» — «Бостон» — 108:103 (23:29, 22:27, 29:23, 34:24)
    «Шарлотт» — «Хьюстон» — 123:99 (33:29, 31:21, 32:20, 27:29)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» тоже выиграет у «Лестера» с разгромным счетом?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Добьют ли динамовцы серию побед до трех матчей?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» выиграть на поле «Саутгемптона»?
  • «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рединг — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Блэкпул — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •