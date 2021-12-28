39 очков Хардена помогли «Бруклину» победить «Клипперс», «Юта» обыграла «Сан-Антонио»

в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победилсо счетом 124:108 (38:33, 33:22, 30:26, 23:27).

Самым результативным в составе победителей был Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 15 10 передач. Еще по 18 очков набрали Николас Клэкстон и Патрик Миллз.

У «Клипперс» больше всех набрал Маркус Моррис — 24 очка.

«Бруклин» занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Клипперс» — пятые на «Западе».

В другой игре дня «Юта» в гостях победила «Сан-Антонио» со счетом 110:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Джордан Кларксон, набравший 23 очка.

«Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» — на десятой строчке.

Также «Чикаго» на выезде победил «Атланту» со счетом 130:118. Больше всех в этой встрече набрал форвард «Буллз» Демар Дерозан — 35 очков.

«Чикаго» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Атланта» — на 11-й строчке.

Другие результаты:

«Портленд» — «Даллас» — 117:132 (29:34, 24:38, 31:34, 33:26)

«Финикс» — «Мемфис» — 113:114 (24:25, 24:35, 27:29, 38:25)

«Миннесота» — «Бостон» — 108:103 (23:29, 22:27, 29:23, 34:24)

«Шарлотт» — «Хьюстон» — 123:99 (33:29, 31:21, 32:20, 27:29)