«Даллас» уступил «Милуоки», 46 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Мемфис»

победилв выездном матче регулярного чемпионат НБА — 102:95 (15:23, 26:20, 34:31, 27:21).

В составах команд отсутствовали лидеры: у гостей не было Янниса Адетокунбо, у хозяев — Луки Дончича. Самым результативным в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 26 очков.

У проигравших 19 очков заработал Джален Брунсон.

«Милуоки» занимает третье место на Востоке. У «Далласа» девятая позиция на Западе.

Также «Голден Стэйт» на своей площадке победил «Мемфис» со счетом 113:104 (27:31, 25:22, 32:20, 29:21).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 46 очков.

«Голден Стэйт» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Мемфис» — на четвертой строчке.

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Атланта» — 96:98 (18:32, 33:19, 24:28, 21:19)

«Орландо» — «Нью-Орлеан» — 104:110 (17:32, 26:23, 35:28, 26:27)

«Индиана» — «Хьюстон» — 118:106 (36:28, 27:30, 28:36, 27:12)

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 117:124 (27:31, 37:26, 22:33, 31:34).

«Финикс» — «Оклахома» — 113:101 (29:17, 16:31, 37:21, 31:32)

«Юта» — «Миннесота» — 128:116 (35:27, 32:33, 34:30, 27:26)

«Майами» — «Детройт» — 115:112 (29:29, 26:32, 33:26, 27:25).

«Лейкерс» — «Сан-Антонио» — 110:138 (24:33, 31:33, 37:39, 18:33)