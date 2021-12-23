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    Паскуаль: Слишком много потерь позволили «Маккаби» вернуться в борьбу

    Баскетбол Зенит Евролига Маккаби Т-А
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды над «Маккаби» из Тель-Авива в матче Евролиги (73:71).

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Спасибо всем болельщикам на арене, они очень помогли нам во время матча. Первые двадцать минут мы играли действительно хорошо.

    В третьей четверти совершенно нормально, что "Маккаби" отреагировал и усложнил нам ситуацию. Считаю, что мы контролировали игру на протяжении 35 минут матча.

    В последние пять минут мы не контролировали игру, сделали слишком много потерь, поэтому "Маккаби" нашел способ вернуться в борьбу.

    Несмотря на это, наша защита была более или менее в порядке, соперник набирал очки в быстрых отрывах после наших потерь.

    В концовке матча одна хорошая защита или одно хорошее нападение может решить исход, сегодня в нашу пользу. Мы рады этой победе.

    Впереди нас ждут два матча против УНИКС и "Црвены Звезды", которые находятся в прекрасной форме. Мы должны хорошо восстановиться физически и быть готовыми психологически», — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.

    «Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги.

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