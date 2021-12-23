Паскуаль: Слишком много потерь позволили «Маккаби» вернуться в борьбу

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу команды надв матче Евролиги (73:71).

«Спасибо всем болельщикам на арене, они очень помогли нам во время матча. Первые двадцать минут мы играли действительно хорошо.

В третьей четверти совершенно нормально, что "Маккаби" отреагировал и усложнил нам ситуацию. Считаю, что мы контролировали игру на протяжении 35 минут матча.

В последние пять минут мы не контролировали игру, сделали слишком много потерь, поэтому "Маккаби" нашел способ вернуться в борьбу.

Несмотря на это, наша защита была более или менее в порядке, соперник набирал очки в быстрых отрывах после наших потерь.

В концовке матча одна хорошая защита или одно хорошее нападение может решить исход, сегодня в нашу пользу. Мы рады этой победе.

Впереди нас ждут два матча против УНИКС и "Црвены Звезды", которые находятся в прекрасной форме. Мы должны хорошо восстановиться физически и быть готовыми психологически», — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.

«Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги.