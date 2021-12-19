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    «Торонто» победил «Голден Стэйт», «Юта» уступила «Вашингтону»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Бруклин Нетс Орландо Мэджик Юта Джаз Вашингтон Уизардс Торонто Рэпторс Голден Стэйт Уорриорз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» со счетом 119:100 (31:18, 32:24, 33:27, 23:31).

    Донован Митчелл
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    Донован Митчелл

    Самый значительный вклад в победу «Рэпторс» внес разыгрывающий Фред Ванвлит, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 7 подборов и 12 передач.

    Наиболее результативным в составе «Уорриорз» форвард Жонатан Куминга — 26 очков, 1 подбор и 2 передачи.

    В другом поединке дня «Юта» проиграл «Вашингтону» со счетом 103:109 (33:27, 20:29, 27:28, 23:25).

    Самым результативным игроком «Джаз» стал Донован Митчелл, у него 32 очка. Его одноклубник Руди Гобер сделал дабл-дабл (11 очков, 19 подборов). В «Вашингтоне» отличился Брэдли Бил с 37 очками.

    «Юта» проиграла вторую встречу подряд.

    Другие результаты:

    «Бруклин» — «Орландо» — 93:100 (17:26, 27:24, 22:24, 27:26)
    «Милуоки» — «Кливленд» — 90:119 (20:34, 31:28, 18:31, 21:26)
    «Оклахома» — «Клипперс» — 104:103 (24:19, 33:33, 24:27, 23:24)
    «Бостон» — «Нью-Йорк» — 114:107 (32:18, 30:29, 24:41, 28:19)

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