«Бруклин» одержал победу над «Торонто», «Нью-Йорк» уступил «Голден Стэйт»

В составе победителей трипл-дабл оформил Кевин Дюрант — у него 34 очка, 13 подборов и 11 передач.
У проигравших 31 очко набрал Фред Ванвлит.
В параллельной встрече «Нью-Йорк» проиграл «Голден Стэйт» — 96:105 (24:24, 24:23, 16:24, 32:34).
Стефен Карри в этой игре не только установил абсолютный рекорд НБА по числу реализованных трехочковых бросков, но и набрал 22 очка, став лучшим в своей команде.
У «Никс» отличился Джулиус Рэндл, набравший 31 очко.
«Нью-Йорк» проиграл третий матч кряду, а для «Голден Стэйт» эта победа стала второй подряд.
Также «Финикс» на выезде вырвал победу у «Портленда» в овертайме — 111:107 ОТ (32:21, 17:22, 24:32, 29:27, 9:5)
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Дэмиан Лиллард, набравший 31 очко.