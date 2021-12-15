«Бруклин» одержал победу над «Торонто», «Нью-Йорк» уступил «Голден Стэйт»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 131:129 ОТ (33:32, 33:24, 25:44, 29:20, 11:9).

В составе победителей трипл-дабл оформил Кевин Дюрант — у него 34 очка, 13 подборов и 11 передач.

У проигравших 31 очко набрал Фред Ванвлит.

В параллельной встрече «Нью-Йорк» проиграл «Голден Стэйт» — 96:105 (24:24, 24:23, 16:24, 32:34).

Стефен Карри в этой игре не только установил абсолютный рекорд НБА по числу реализованных трехочковых бросков, но и набрал 22 очка, став лучшим в своей команде.

У «Никс» отличился Джулиус Рэндл, набравший 31 очко.

«Нью-Йорк» проиграл третий матч кряду, а для «Голден Стэйт» эта победа стала второй подряд.

Также «Финикс» на выезде вырвал победу у «Портленда» в овертайме — 111:107 ОТ (32:21, 17:22, 24:32, 29:27, 9:5)

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Дэмиан Лиллард, набравший 31 очко.