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    «Юта» вырвала победу у «Кливленда», «Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан»

    Баскетбол НБА Хьюстон Рокетс Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Юта Джаз
    «Юта» добыла непростую победу над «Кливлендом» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:108 (32:29, 28:26, 31:27, 18:26).

    Донован Митчелл
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    Донован Митчелл

    Самым результативным у победителей стал Донован Митчелл, набравший 35 очков. У проигравших 31 очко заработал Дариус Гарланд.

    «Джазмены» выиграли четвертый матч подряд.

    Еще в одной игре дня «Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 118:108 (28:26, 29:23, 37:36, 24:23).

    Самым результативным в составе хозяев стали Кристиан Вуд и Эрик Гордон. Оба игрока набрали по 23 очка. В составе гостей больше всех набрал Брэндон Ингрэм (40 очков).

    «Хьюстон» занимает 13-е место в Западной конференции, а «Пеликанс» идет на 15-м месте.

    Другие результаты:

    «Атланта» — «Шарлотт» — 127:130 (30:30, 31:38, 31:31, 35:31)
    «Торонто» — «Вашингтон» — 102:90 (23:12, 40:30, 21:26, 18:22)

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