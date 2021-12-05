ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Московскийв гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал победу над краснодарскимсо счетом 88:69 (25:18, 19:17, 22:19, 22:15) в пользу московской команды.

Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарцев Джонатан Мотли, набравший 20 очков. Ещё 17 очков набрал Эрик Макколлум.

У победителей 17 очков на счету Алексея Шведа, центровой армейцев Никола Милутинов оформил дабл-дабл (12 очков + 10 подборов).

После семи игр Единой Лиги ВТБ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 5 побед и 2 поражения. «Локомотив-Кубань» идёт шестым — 4 победы и 3 поражения.

Возглавляет таблицу «Автодор Саратов», который ранее одержал 5-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Нижний Новгород» со счетом 100:94. В составе победителей 22 очка набрал канадец Кенни Черри.