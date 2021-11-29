«Голден Стэйт» и «Милуоки» продлили свои победные серии

Стефен Карри Фото: globallookpress.com
Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 33 очка. У проигравших 30 очков заработал Пол Джордж.
«Уорриорз» одержали седьмую победу подряд и продолжают лидировать в Западной конференции.
В другом матче «Милуоки» уверенно победил «Индиану» — 118:100.
В составе победителей дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов сделал Яннис Адетокунбо, еще 23 очка набрал Джру Холидэй. У проигравших 23 очка заработал Карис Леверт.
«Бакс» выиграли седьмой матч подряд.
Другие матчи:
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт» — 110:106 (23:21, 28:27, 32:22, 27:36)
«Мемфис» — «Сакраменто» — 128:101 (38:25, 38:27, 30:22, 22:27)
«Торонто» — «Бостон» — 97:109 (26:27, 25:27, 25:26, 21:29).