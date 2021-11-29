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    «Голден Стэйт» и «Милуоки» продлили свои победные серии

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    «Голден Стэйт» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:90.

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 33 очка. У проигравших 30 очков заработал Пол Джордж.

    «Уорриорз» одержали седьмую победу подряд и продолжают лидировать в Западной конференции.

    В другом матче «Милуоки» уверенно победил «Индиану» — 118:100.

    В составе победителей дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов сделал Яннис Адетокунбо, еще 23 очка набрал Джру Холидэй. У проигравших 23 очка заработал Карис Леверт.

    «Бакс» выиграли седьмой матч подряд.

    Другие матчи:

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт» — 110:106 (23:21, 28:27, 32:22, 27:36)
    «Мемфис» — «Сакраменто» — 128:101 (38:25, 38:27, 30:22, 22:27)
    «Торонто» — «Бостон» — 97:109 (26:27, 25:27, 25:26, 21:29).

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