«Голден Стэйт» крупно обыграл «Бруклин», «Юта» разгромила «Филадельфию»

потерпел поражение отв матче регулярного чемпионата НБА — 99:117 (34:31, 24:32, 18:35, 23:19).

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри — у него 37 очков и 7 подборов. Еще 19 очков заработал Эндрю Уиггинс. У проигравших 24 очка набрал Джеймс Харден, еще 19 — Кевин Дюрант.

«Нетс» проиграли впервые за четыре встречи. «Уорриорз» добыли восьмую победу в последних девяти матчах.

В другом матче «Юта» разгромила «Филадельфию» со счетом 120:85 (30:28, 33:19, 34:19, 23:19).

Самым результативными в составе победителей стал Боян Богданович, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Шейк Милтон, набравший 18 очков.

Еще в одном матче «Лос-Анджелес Клипперс» благодаря 34 очкам и 9 подборам обыграли «Сан-Антонио» (106:92).