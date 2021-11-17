«Голден Стэйт» крупно обыграл «Бруклин», «Юта» разгромила «Филадельфию»

Стефен Карри Фото: globallookpress.com
Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри — у него 37 очков и 7 подборов. Еще 19 очков заработал Эндрю Уиггинс. У проигравших 24 очка набрал Джеймс Харден, еще 19 — Кевин Дюрант.
«Нетс» проиграли впервые за четыре встречи. «Уорриорз» добыли восьмую победу в последних девяти матчах.
В другом матче «Юта» разгромила «Филадельфию» со счетом 120:85 (30:28, 33:19, 34:19, 23:19).
Самым результативными в составе победителей стал Боян Богданович, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Шейк Милтон, набравший 18 очков.
Еще в одном матче «Лос-Анджелес Клипперс» благодаря 34 очкам и 9 подборам обыграли «Сан-Антонио» (106:92).