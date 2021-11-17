ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Босния и Герцеговина — УкраинаЗадача-минимум выполнена. Украина победила в Боснии и получила путевку в «стыки»
  • 06:06
    • Стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022
  • 05:49
    • Сборные Аргентины и Бразилии сыграли вничью в отборе ЧМ-2022
  • 00:38
    • Украина победила Боснию и сыграет в «стыках», финны проиграли Франции и не попали на ЧМ-2022
  • 02:06
    • Боливия разгромила Уругвай в матче отбора ЧМ-2022
  • 00:47
    • Уэльс сыграл вничью с Бельгией и получил путевку в «стыки», Чехия обыграл Эстонию
    Все новости спорта

    «Голден Стэйт» крупно обыграл «Бруклин», «Юта» разгромила «Филадельфию»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз Филадельфия Сиксерс Голден Стэйт Уорриорз Бруклин Нетс
    «Бруклин» потерпел поражение от «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:117 (34:31, 24:32, 18:35, 23:19).

    Стефен Карри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефен Карри

    Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри — у него 37 очков и 7 подборов. Еще 19 очков заработал Эндрю Уиггинс. У проигравших 24 очка набрал Джеймс Харден, еще 19 — Кевин Дюрант.

    «Нетс» проиграли впервые за четыре встречи. «Уорриорз» добыли восьмую победу в последних девяти матчах.

    В другом матче «Юта» разгромила «Филадельфию» со счетом 120:85 (30:28, 33:19, 34:19, 23:19).

    Самым результативными в составе победителей стал Боян Богданович, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Шейк Милтон, набравший 18 очков.

    Еще в одном матче «Лос-Анджелес Клипперс» благодаря 34 очкам и 9 подборам обыграли «Сан-Антонио» (106:92).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» прервет победную серию «армейцев» на их льду?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Оренбург» оторвется на томичах?
  • «Оренбург» — «Томь». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Джокович выиграет у Рублева с крупным счетом?
  • Джокович — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.78
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Джокович — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Акрон — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витязь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сиэтл — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •