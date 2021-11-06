«Голден Стэйт» разгромил «Нью-Орлеан», «Бруклин» победил «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете разгромилсо счетом 126:85.

Самый значительный вклад в победу «воинов» внес защитник Джордан Пул — 26 очков и 1 подбор. Защитник Стефен Карри набрал 19 очков и совершил 3 подбора и 6 передач.

Наиболее результативный игрок «Пеликанс» — литовский центровой Йонас Валанчюнас, на счету которого дабл-дабл из 20 очков, 15 подборов и 4 передач.

«Нью-Орлеан» потерпел шестое поражение подряд, а «Голден Стэйт» одержал седьмую победу со старта сезона, оступившись лишь единожды.

В другой игре «Детройт» дома уступил «Бруклину» со счетом 90:96 (23:28, 16:11, 23:39, 28:18).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. Еще 16 очков принес Ламаркус Олдридж. В активе Джеймса Хардена трипл-дабл из 13 очков, 10 подборов и 10 передач.

У «Пистонс» больше всех набрал Кейд Каннингем — 17 очков.

Также «Сакраменто» одолел «Шарлотт» (140:110), а «Портленд» победил «Индиану» (110:106).

Другие результаты:

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 98:113 (38:19, 25:37, 20:32, 15:25)

«Вашингтон» — «Мемфис» — 115:87 (35:31, 25:16, 31:21, 24:19)

«Торонто» — «Кливленд» — 101:102 (29:28, 28:20, 23:26, 21:28)

«Орландо» — «Сан-Антонио» — 89:102 (20:30, 16:19, 26:23, 27:30)

«Миннесота» — «Клипперс» — 84:104 (33:23, 24:24, 15:28, 12:29)