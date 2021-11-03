«Лейкерс» победили «Хьюстон», «Юта» справилась с «Сакраменто»

обыгралив матче регулярного чемпионата НБА — 119:117( 32:35, 32:35, 23:19, 32:28).

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, который набрал 28 очков, кроме того, он сделал 10 ассистов.

«Лейкерс» идут на третьем месте в таблице Западной конференции с пятью победами и тремя поражениями. «Хьюстон» занимает 13-ю строчку с одной победой и шестью поражениями.

В другом поединке дня «Юта» победила «Сакраменто» со счетом 119:113 (33:29, 25:30, 32:28, 29:26).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, который набрал 36 очков. Центровой «Юты» Руди Гобер сделал 20 подборов в матче против «Кингз».

«Юта» лидирует в таблице Западной конференции с шестью победами и одним поражением. «Сакраменто» занимает девятую строчку с тремя победами и четырьмя поражениями.

Другие результаты:

«Детройт» — «Милуоки» — 89:117 (20:27, 19:30, 23:33, 27:27)

«Даллас» — «Майами» — 110:125 (30:24, 32:46, 26:29, 22:26)

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 112:100 (22:36, 26:23, 28:23, 36:18)