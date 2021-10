«Бруклин» благодаря трипл-даблу Дюранта обыграл «Филадельфию», «Лейкерс» уступили «Финиксу»

За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в рамках регулярного чемпионата НБА.

«Бруклин» одержал гостевую победу над «Филадельфией» со счетом 114:109 (28:34, 27:28, 30:29, 29:18).

Лучшим в этой встрече был форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 15 подборов и 12 передач. Джеймс Харден к 20 очкам добавил 7 подборов и 8 передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли на своей площадке «Финиксу» — 105:115 (26:23, 18:34, 23:37, 38:21).

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 25 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов, а Рассел Уэстбрук — из 15 очков и 11 подборов.

У «Финикса» 23 очка и 14 передач в активе Криса Пола.

23 points, 14 dimes and a @Suns win for @CP3 on a night where he becomes the 1st player ever with 20,000 points and 10,000 assists! pic.twitter.com/64UsDJysD1