«Бруклин» благодаря трипл-даблу Дюранта обыграл «Филадельфию», «Лейкерс» уступили «Финиксу»

За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в рамках регулярного чемпионата НБА.

«Бруклин» одержал гостевую победу над «Филадельфией» со счетом 114:109 (28:34, 27:28, 30:29, 29:18).

Лучшим в этой встрече был форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 15 подборов и 12 передач. Джеймс Харден к 20 очкам добавил 7 подборов и 8 передач.

Triple-double for @KDTrey5.

Comeback W for @BrooklynNets.

29 PTS | 15 REB | 12 AST pic.twitter.com/1LPpbgwkQN — NBA (@NBA) October 23, 2021

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли на своей площадке «Финиксу» — 105:115 (26:23, 18:34, 23:37, 38:21).

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 25 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов, а Рассел Уэстбрук — из 15 очков и 11 подборов.

У «Финикса» 23 очка и 14 передач в активе Криса Пола.

23 points, 14 dimes and a @Suns win for @CP3 on a night where he becomes the 1st player ever with 20,000 points and 10,000 assists! pic.twitter.com/64UsDJysD1 — NBA (@NBA) October 23, 2021

Результаты остальных матчей

«Орландо» — «Нью-Йорк» 96:121 (16:36, 19:29, 29:21, 32:35)

«Вашингтон» — «Индиана» 135:134 OT (32:36, 41:37, 33:23, 17:27, 12:11)

«Кливленд» — «Шарлотт» 112:123 (30:27, 29:27, 30:36, 23:33)

«Бостон» — «Торонто» 83:115 (23:23, 24:28, 17:33, 19:31)

«Хьюстон» — «Оклахома-Сити» 124:91 (34:21, 35:26, 31:26, 24:18)

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» 128:112 (28:17, 37:30, 27:28, 36:37)

«Денвер» — «Сан-Антонио» 102:96 (26:22, 27:28, 26:20, 23:26)

«Сакраменто» — «Юта» 101:110 (26:24, 26:22, 28:35, 21:29)