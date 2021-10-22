«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс», «Майами» оказался сильнее «Милуоки»

Стефен Карри Фото: globallookpress.com
В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (45 очков и 10 подборов), Эндрю Уиггинс (17 очков) и Дэмион Ли (11 очков).
У «Клипперс» наиболее результативными в матче стали Пол Джордж (29 очков и 11 подборов), Эрик Бледсоу (22 очка) и Ивица Зубац (14 очков).
«Голден Стэйт» одержал вторую победу подряд на старте сезона-2021/22 в НБА.
Следующий матч «Уорриорз» проведут на выезде с «Сакраменто» 25 октября, а «Клипперс» 24 октября дома примут «Мемфис».
В другой игре «Майами» выиграл у «Милоуки» со счетом 137:95 (40:17, 32:26, 33:26, 32:26). Для «Хит» это была первая игра в этом сезоне. «Бакс» проводили вторую встречу, выиграв стартовый матч.
Также «Атланта» одолела «Даллас» — 113:87 (22:20, 29:24, 35:20, 27:23).