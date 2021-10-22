Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу

Главный тренер «Нижнего Новгорода»возглавил сборную сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

Кандидатура 50-летнего серба была утверждена на Исполкоме РФБ.

Лукич будет совмещать работу в национальной команде с должностью главного тренера «Нижнего Новгорода».

«В конце сентября у нас состоялась первая встреча с Андреем Кириленко и руководством федерации. Пообщались продуктивно, я сразу почувствовал большой интерес. А в эту среду я представил тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, все прошло позитивно, без тяжелых моментов.

В "Нижнем Новгороде" мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной. Возглавить национальную команду — большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных — России и Сербии», — отметил Лукич.

В ближайшее время новый главный тренер сборной назовет имена помощников и объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира-2023.

Напомним, ранее сборную России возглавлял Сергей Базаревич.