ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Галатасарай»Ноль ударов в створ. «Локомотив» усложнил себе жизнь, проиграв «Галатасараю»
  • 12:36
    • Павлюченкова проиграла Вондроушовой в четвертьфинале Кубка Кремля
  • 11:15
    • Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу
  • 11:07
    • Семин подарил серебряную медаль РПЛ болельщику «Локомотива»
  • 10:15
    • Болельщику «Спартака» грозит тюремный срок за нападение на журналиста
    Все новости спорта

    Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу

    Баскетбол Сборная России Нижний Новгород
    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич возглавил сборную России, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

    Зоран Лукич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зоран Лукич

    Кандидатура 50-летнего серба была утверждена на Исполкоме РФБ.

    Лукич будет совмещать работу в национальной команде с должностью главного тренера «Нижнего Новгорода».

    «В конце сентября у нас состоялась первая встреча с Андреем Кириленко и руководством федерации. Пообщались продуктивно, я сразу почувствовал большой интерес. А в эту среду я представил тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, все прошло позитивно, без тяжелых моментов.

    В "Нижнем Новгороде" мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной. Возглавить национальную команду — большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных — России и Сербии», — отметил Лукич.

    В ближайшее время новый главный тренер сборной назовет имена помощников и объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира-2023.

    Напомним, ранее сборную России возглавлял Сергей Базаревич.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» снова потеряет очки в матче с «Химками»?
  • «Динамо» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Авангард» продолжит идти без поражений?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Арсенал» продлит беспроигрышную серию?
  • «Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Емельяненко — Джонсон
  • Прочие
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арминия — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •