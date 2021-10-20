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    «Милуоки» обыграл «Бруклин» в стартовом матче сезона НБА

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Милуоки Бакс
    «Милуоки» добыл разгромную победу над «Бруклином» в матче открытии нового сезона НБА — 127:104 (37:25, 29:34, 31:26, 30:19).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо — у него 32 очка и 14 подборов. По 20 очков набрали Крис Миддлтон и Пэт Коннатон.

    В составе проигравших 32 очка и 11 подборов заработал Кевин Дюрант. Джеймс Харден набрал 20 очков, сделал 8 подборов и 8 передач.

    В следующем матче «Милуоки» сыграет на выезде с «Майами» (22 октября), а «Бруклин» также в гостевом матче попытается сломить сопротивление «Филадельфии» (23 октября).

    Напомним, «Милуоки» является действующим чемпионом НБА.

    В другом матче дня «Лейкерс» проиграл «Голден Стэйт» со счетом 114:121 (34:32, 25:21, 26:30, 29:38).

    Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри оформил трипл-дабл — 21 очко, 10 подборов и 10 передач. В составе хозяев площадки Леброн Джеймс набрал 34 очка и сделал 11 подборов.

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