Экс-игрок «Юты» подписал контракт с УНИКСОМ

Казанскйподписал контракт с тяжелым форвардом

Соглашение с американским баскетболистом рассчитано на один сезон, сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, на прошлой неделе Брэнтли был отчислен за «Юту», в которую был задрафтован в 2019 году.

В своем дебютном сезоне-2019/20 Брэнтли вошел в символическую пятерку и в сборную новичков G-лиги НБА, показывая в составе фарм-команды «джазменов» «Солт-Лейк-Сити Старз» статистику из 18.9 очка, 7.7 подбора, 3.6 ассиста и 1.5 перехвата в 33 матчах.

В минувшем чемпионате НБА американский форвард принял участие в 31 игре за «Юту», в среднем набирая 2.3 очка, а также делая 1 подбор и отдавая 0.5 передачи за 5 минут на паркете.

Ранее казанская команда подписала контракт с 33-летним О Джей Мэйо.