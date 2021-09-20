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    Экс-игрок «Юты» подписал контракт с УНИКСОМ

    Баскетбол УНИКС Лига ВТБ Юта Джаз НБА
    Казанскй УНИКС подписал контракт с тяжелым форвардом Джарреллом Брэнтли.

    Джаррелл Брэнтли
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    Джаррелл Брэнтли

    Соглашение с американским баскетболистом рассчитано на один сезон, сообщает клубная пресс-служба.

    Напомним, на прошлой неделе Брэнтли был отчислен за «Юту», в которую был задрафтован в 2019 году.

    В своем дебютном сезоне-2019/20 Брэнтли вошел в символическую пятерку и в сборную новичков G-лиги НБА, показывая в составе фарм-команды «джазменов» «Солт-Лейк-Сити Старз» статистику из 18.9 очка, 7.7 подбора, 3.6 ассиста и 1.5 перехвата в 33 матчах.

    В минувшем чемпионате НБА американский форвард принял участие в 31 игре за «Юту», в среднем набирая 2.3 очка, а также делая 1 подбор и отдавая 0.5 передачи за 5 минут на паркете.

    Ранее казанская команда подписала контракт с 33-летним О Джей Мэйо.

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