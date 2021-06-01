«Вашингтон» добыл первую победу в серии с «Филадельфией», «Юта» одолела «Мемфис»

в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыгралсо счетом 122:114 (28:31, 32:30, 32:19, 30:34).

Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внес защитник Брэдли Бил, набравший 27 очков и совершивший четыре подбора и четыре передачи. Разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл — 19 очков, 21 подбор и 14 передач.

Наиболее результативным игроком «Филадельфии» стал форвард Тобиас Харрис, отметившийся дабл-даблом, — 21 очко, 13 подборов и пять передач.

Счет в серии стал 3:1 в пользу «Филадельфии». Пятый матч команды проведут 2 июня.

«Юта» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграла «Мемфис» со счетом 120:113 (34:31, 25:23, 41:33, 20:26).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 30 очков. Еще 24 очка принес Джордан Кларксон. В активе Руди Гобера дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов.

У «Гриззлиз» больше всех набрал Джа Морант — дабл-дабл из 23 очков и 12 передач. Джарен Джексон и Диллон Брукс набрали по 21 очку. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу «Юты». Следующий матч между командами пройдет 3 июня.