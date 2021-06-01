Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосТрансферный дайджест. 25-31 мая
  • 22:40
    • Россия по буллитам одолела Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021
  • 00:48
    • Германия по пенальти выбила Данию в 1/4 финала молодежного ЧЕ
  • 00:36
    • Португалия победила Италию в четвертьфинале молодежного Евро
  • 23:43
    • Черышев и Фернандес не сыграют с Польшей
  • 22:53
    • Голландия и Испания вышли в полуфинал молодежного Евро
    Все новости спорта

    «Вашингтон» добыл первую победу в серии с «Филадельфией», «Юта» одолела «Мемфис»

    Баскетбол НБА Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Юта Джаз Мемфис Гриззлиз
    «Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 122:114 (28:31, 32:30, 32:19, 30:34).

    Донован Митчелл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Донован Митчелл

    Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внес защитник Брэдли Бил, набравший 27 очков и совершивший четыре подбора и четыре передачи. Разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл — 19 очков, 21 подбор и 14 передач.

    Наиболее результативным игроком «Филадельфии» стал форвард Тобиас Харрис, отметившийся дабл-даблом, — 21 очко, 13 подборов и пять передач.

    Счет в серии стал 3:1 в пользу «Филадельфии». Пятый матч команды проведут 2 июня.

    «Юта» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграла «Мемфис» со счетом 120:113 (34:31, 25:23, 41:33, 20:26).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 30 очков. Еще 24 очка принес Джордан Кларксон. В активе Руди Гобера дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов.

    У «Гриззлиз» больше всех набрал Джа Морант — дабл-дабл из 23 очков и 12 передач. Джарен Джексон и Диллон Брукс набрали по 21 очку. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

    Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу «Юты». Следующий матч между командами пройдет 3 июня.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли сборная Россия против Левандовского?
  • Польша — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Сможет ли Россия разгромить белорусов?
  • Россия — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Словакия сдержит нападение Чехии?
  • Словакия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Россия — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Словакия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Хорватия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Белоруссия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •