«Бруклин» обыграл «Бостон», «Клипперс» разгромили «Даллас»

обыгралв четвертом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА со счетом 141:126 (33:34, 40:26, 39:31, 29:35).

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 42 очка. Кайри Ирвинг сделал дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов, Джеймс Харден — из 23 очков и 18 передач.

У проигравших 40 очков набрал Джейсон Тэйтум.

Счет в серии стал 3:1 в пользу «Бруклина». Пятый матч состоится на площадке «Нетс» в ночь на 2 июня.

Также «Клипперс» разгромили «Даллас» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА со счетом 106:81 (31:22, 30:23, 21:15, 24:21).

В составе победителей лучшими в игре были Кавай Леонард (29 очков и 10 подборов), Пол Джордж (20 очков и девять подборов) и Реджи Джексон (15 очков).

У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (19 очков), Кристапс Порзингис (28 очков) и Бобан Марьянович (12 очков).

Счет в серии стал ничейным — 2:2. Пятый матч пройдет на площадке «Клипперс» в ночь на 3 июня.