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    Назван расширенный состав сборной России по баскетболу на отбор ОИ

    Баскетбол Сборная России
    Тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем огласил расширенный состав команды для подготовки к квалификационным матчам Олимпийских игр в Токио, сообщает официальный сайт РФБ.

    Тимофей Мозгов
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    Тимофей Мозгов

    Олимпийская квалификация пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Германии и Мексики, в группе В сыграют сборные Туниса, Бразилии и Хорватии.

    Расширенный состав российской сборной выглядит следующим образом:

    Защитники: Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба — ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Зенит»).

    Форварды: Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Антон Астапкович, Андрей Воронцевич (оба — «Нижний Новгорд»), Евгений Валиев («Химки»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Андрей Зубков («Зенит»), Антон Квитковских («Автодор»).

    Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»).

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