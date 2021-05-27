ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ДанияВымученный «сухарь». Сборная России с трудом взломала датский сейф
  • 00:55
    • «Вильярреал» выиграл Лигу Европы, одолев «МЮ» по пенальти
  • 20:31
    • «Интер» объявил об уходе Конте
  • 01:08
    • Эмери — первый тренер в истории, выигравший Лигу Европы 4 раза
  • 22:32
    • Канада обыграла Норвегию, одержав первую победу на ЧМ-2021
  • 22:27
    • Сборная Белоруссии проиграла Великобритании на ЧМ-2021
    Все новости спорта

    Еремин: Шансы «Анадолу Эфес» чуть выше, чем у ЦСКА

    Баскетбол Евролига ЦСКА
    Заслуженный тренер России Станислав Еремин, рассказал об ожиданиях по поводу предстоящего «Финала четырех» Евролиги, предположив, что будущий победитель турнира находится в полуфинальной паре ЦСКА — «Анадолу Эфес».

    Станислав Еремин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Еремин

    «Мне кажется, что армейцы сейчас вышли из того кризиса, который у них был в связи с конфликтом Димитриса Итудиса и Майка Джеймса.

    Если первые игры плей-офф Единой лиги вызывали тревогу, то последние матчи с "Зенитом" показали, что ситуация выправляется.

    И если восстановятся игроки, которые были больны, то можно надеяться, что ЦСКА на "Финале четырех" будет в достаточно боевой форме. Это первое.

    Второе — мне кажется, во внутреннем чемпионате они дожмут УНИКС. Думаю, им это по силам. Если же они проиграют предстоящий матч "Анадолу Эфес", то, конечно, будут большие вопросы по поводу того, как ЦСКА выступил в этом сезоне.

    Что касается "Эфеса", то он очень здорово проводит этот сезон. Команда показывает просто великолепную игру. И совсем не случайно они обыграли "Реал".

    И пусть некоторые матчи получились весьма упорными, было заметно, что у команды есть запас прочности. Многие специалисты называют "Анадолу Эфес" фаворитом. Я тоже считаю, что по той игре, которую демонстрирует "Эфес", он является фаворитом.

    Но у ЦСКА есть дух победителя, который ковался многими поколениями, в том числе последние годы. Эта команда умеет сражаться. Думаю, этот фактор немного подравнивает шансы соперников. На мой взгляд, шансы примерно равны, но у "Эфеса" они чуть выше, чем у ЦСКА.

    Это теоретически: посмотрим, что будет на практике. Вообще же "Финал четырех" — такой турнир, где немало зависит от того, кто будет сильнее в данное время и в данном месте», — приводит слова Еремина «Матч ТВ».

    «Финал четырех» Евролиги пройдет с 28 по 30 мая в Кельне. Полуфиналы состоятся в пятницу, 28 мая. ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфес». В другом поединке встретятся «Барселона» и «Милан».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать результативного матча
  • «Кызыл-Жар» — «Тараз». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Пожалеет ли «Нант» о своем провале в последнем туре Лиги 1?
  • «Тулуза» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Сможет ли Швеция выиграть у Чехии?
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Тараз
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тулуза — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч США — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фламенго — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Венеция — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •