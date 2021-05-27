Еремин: Шансы «Анадолу Эфес» чуть выше, чем у ЦСКА

Заслуженный тренер России, рассказал об ожиданиях по поводу предстоящего «Финала четырех» Евролиги, предположив, что будущий победитель турнира находится в полуфинальной паре

«Мне кажется, что армейцы сейчас вышли из того кризиса, который у них был в связи с конфликтом Димитриса Итудиса и Майка Джеймса.

Если первые игры плей-офф Единой лиги вызывали тревогу, то последние матчи с "Зенитом" показали, что ситуация выправляется.

И если восстановятся игроки, которые были больны, то можно надеяться, что ЦСКА на "Финале четырех" будет в достаточно боевой форме. Это первое.

Второе — мне кажется, во внутреннем чемпионате они дожмут УНИКС. Думаю, им это по силам. Если же они проиграют предстоящий матч "Анадолу Эфес", то, конечно, будут большие вопросы по поводу того, как ЦСКА выступил в этом сезоне.

Что касается "Эфеса", то он очень здорово проводит этот сезон. Команда показывает просто великолепную игру. И совсем не случайно они обыграли "Реал".

И пусть некоторые матчи получились весьма упорными, было заметно, что у команды есть запас прочности. Многие специалисты называют "Анадолу Эфес" фаворитом. Я тоже считаю, что по той игре, которую демонстрирует "Эфес", он является фаворитом.

Но у ЦСКА есть дух победителя, который ковался многими поколениями, в том числе последние годы. Эта команда умеет сражаться. Думаю, этот фактор немного подравнивает шансы соперников. На мой взгляд, шансы примерно равны, но у "Эфеса" они чуть выше, чем у ЦСКА.

Это теоретически: посмотрим, что будет на практике. Вообще же "Финал четырех" — такой турнир, где немало зависит от того, кто будет сильнее в данное время и в данном месте», — приводит слова Еремина «Матч ТВ».

«Финал четырех» Евролиги пройдет с 28 по 30 мая в Кельне. Полуфиналы состоятся в пятницу, 28 мая. ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфес». В другом поединке встретятся «Барселона» и «Милан».