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    «Милуоки» нанес поражение «Майами»

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Майами Хит
    «Милуоки» нанес поражение «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 122:108 (44:28, 26:23, 29:30, 23:27).

    Кендрик Нанн
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    Кендрик Нанн

    Самыми результативными игроками в составе победителей стали Брин Форбс и Крис Миддлтон, набравшие по 21 очку. Джру Холидэй оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 передач, в активе Янниса Адетокунбо 15 очков.

    В составе «Хит» наиболее результативными стали Кендрик Нанн (31 очко), Горан Драгич (17 очков) и Данкан Робинсон (17 очков).

    В Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Бакс» занимают третье место, а «Хит» — шестое.

    Следующий матч «Милуоки» проведет 16 мая на выезде против «Чикаго». «Майами» в этот же день сыграет в гостях с «Детройтом».

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