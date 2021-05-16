«Милуоки» нанес поражение «Майами»

нанес поражениев домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 122:108 (44:28, 26:23, 29:30, 23:27).

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Брин Форбс и Крис Миддлтон, набравшие по 21 очку. Джру Холидэй оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 передач, в активе Янниса Адетокунбо 15 очков.

В составе «Хит» наиболее результативными стали Кендрик Нанн (31 очко), Горан Драгич (17 очков) и Данкан Робинсон (17 очков).

В Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Бакс» занимают третье место, а «Хит» — шестое.

Следующий матч «Милуоки» проведет 16 мая на выезде против «Чикаго». «Майами» в этот же день сыграет в гостях с «Детройтом».