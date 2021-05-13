Паскуаль: Ждем соперника по полуфиналу

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над(98:62) во втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ и выход в полуфинал турнира.

«Сегодня мы провели серьезную игру как в защите, так и в нападении. Мы были в хороших кондициях: завершили встречу с 28 подборами и хорошим процентом реализации трехочковых бросков.

Мы провели хорошую игру. Однако я хочу поздравить "Парму" с проведённым сезоном, особенно, их тренера.

Я считаю, что они проделали великолепную работу, показывали хороший баскетбол, прошли через испытания коронавирусом, а эти игры провели без двух самых важных игроков.

Мы понимаем, насколько это сложно, потому что мы также играем без Гудайтиса и Понитки. Что касается нас, мы ждем своего соперника по полуфиналу», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

В 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет против победителя в паре «Нижний Новгород» — ЦСКА. После первой встречи впереди армейцы — 1-0.