«Голден Стэйт» обыграл «Юту», «Милуоки» крупно проиграл «Сан-Антонио»

В матче регулярного чемпионата НБАпобедилсо счетом 119:116 (31:30, 23:19, 35:26, 30:41).

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 36 очков. На счету Джордана Пула 20 очков, Кента Бэйзмора — 19.

У «Джаз» больше всех набрал украинец Джордан Кларксон — 41 очко. Еще 27 очков принес Боян Богданович.

«Юта» прервала 5-матчевую победную серию, а «Голден Стэйт» одержал пять побед в последних шести встречах.

В еще одной игре дня «Милуоки» проиграл «Сан-Антонио» со счетом 125:146 (36:45, 28:42, 29:26, 32:33).

Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 23 очка. Еще 21 очко принес Деджанте Мюррей, в активе Патрика Миллза и Келдона Джонсона по 20 очков, Лонни Уокер и Руди Гэй записали себе в актив по 19 очков.

У «Бакс» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — 28 очков. В активе Криса Миддлтона 23 очка, Джру Холидэй заработал 20 очков.

Другие результаты:

«Атланта» — «Вашингтон» — 125:124 (34:32, 27:30, 35:17, 29:45)

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 115:110 (36:31, 35:28, 15:29, 29:22)

«Кливленд» — «Индиана» — 102:111 (28:27, 32:26, 17:26, 25:32)

«Портленд» — «Хьюстон» — 140:129 (50:33, 29:30, 32:37, 29:29)