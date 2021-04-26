«Бруклин» выиграл у «Финикса», «Голден Стэйт» дожал «Сакраменто»

одержал домашнюю победу надв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 128:119 (27:32, 32:29, 38:31, 31:27).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 36 очков.

У «Бруклина» лучшими были Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, набравшие 34 и 33 очка соответственно.

«Бруклин» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Финикс» остается вторым на Западе.

В еще одной игре дня «Голден Сэйт» вырвал победу у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:113.

Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс разыгрывающий Стефен Карри, ставший самым результативным игроком матча, — 37 очков, 7 подборов и 4 передачи.

Наилучшей результативностью в составе «Сакраменто» отметился защитник Бадди Хилд — 25 очков, 6 подборов и 3 передачи.

«Голден Стэйт» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Сакраменто» — на 12 месте.

Другие результаты:

«Орландо» — «Индиана» — 112:131 (25:36, 32:26, 20:41, 35:28)

«Атланта» — «Милуоки» — 111:104 (26:29, 17:22, 27:27, 41:26)

«Вашингтон» — «Кливленд» — 119:110 (27:32, 36:28, 24:33, 32:17)

«Портленд» — «Мемфис» — 113:120 (20:23, 27:35, 31:32, 35:30)