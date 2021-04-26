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    «Бруклин» выиграл у «Финикса», «Голден Стэйт» дожал «Сакраменто»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Финикс Санз Портленд Трэйл Блэйзерс Мемфис Гриззлиз Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс Атланта Хоукс Милуоки Бакс Орландо Мэджик Индиана Пэйсерс Голден Стэйт Уорриорз Сакраменто Кингз
    «Бруклин» одержал домашнюю победу над «Финиксом» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 128:119 (27:32, 32:29, 38:31, 31:27).

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 36 очков.

    У «Бруклина» лучшими были Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, набравшие 34 и 33 очка соответственно.

    «Бруклин» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Финикс» остается вторым на Западе.

    В еще одной игре дня «Голден Сэйт» вырвал победу у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:113.

    Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс разыгрывающий Стефен Карри, ставший самым результативным игроком матча, — 37 очков, 7 подборов и 4 передачи.

    Наилучшей результативностью в составе «Сакраменто» отметился защитник Бадди Хилд — 25 очков, 6 подборов и 3 передачи.

    «Голден Стэйт» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Сакраменто» — на 12 месте.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Индиана» — 112:131 (25:36, 32:26, 20:41, 35:28)
    «Атланта» — «Милуоки» — 111:104 (26:29, 17:22, 27:27, 41:26)
    «Вашингтон» — «Кливленд» — 119:110 (27:32, 36:28, 24:33, 32:17)
    «Портленд» — «Мемфис» — 113:120 (20:23, 27:35, 31:32, 35:30)

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