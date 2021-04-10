«Бостон» победил «Миннесоту», «Милуоки» проиграл «Шарлотт»

В матче регулярного чемпионата НБАдома в овертайме обыгралсо счетом 145:136 ОТ (25:39, 32:27, 35:31, 32:27, 21:12).

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тэйтум — у него 53 очка и 10 подборов. Еще 26 очков набрал Джайлен Браун.

У проигравших дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов сделал Карл-Энтони Таунс, еще 26 очков набрал Д`Анджело Расселл.

В другой игре дня «Милуоки» без Янниса Адетокунбо, Криса Миддлтона, Дрю Холидэя и Брука Лопеса проиграл «Шарлотт» — 119:127 (27:32, 28:34, 26:34, 38:27).

У победителей 26 очков набрал Майлз Бриджес, у проигравших 24 очка заработал Джордан Нвора, еще 19 — Джефф Тиг. «Бакс» потерпели третье поражение подряд.

В еще одном матче «Лос-Анджелес Клипперс» благодаря 31 очку Кавая Леонарда победил «Хьюстон» — 126:109 (26:36, 41:10, 27:37, 32:26).

Другие результаты:

«Атланта» — «Чикаго» — 120:108 (25:33, 28:33, 33:18, 34:24)

«Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 101:94 (23:22, 27:28, 26:18, 25:26)

«Нью-Йорк» — «Мемфис» — 133:129 ОТ (23:35, 28:25, 32:30, 31:24, 19:15)

«Орландо» — «Индиана» — 106:111 (30:33, 21:31, 27:19, 28:28)

«Денвер» — «Сан-Антонио» — 121:119 (36:26, 25:24, 35:33, 25:36)

«Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 107:110 (23:32, 27:25, 29:28, 28:25)