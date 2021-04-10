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    «Бостон» победил «Миннесоту», «Милуоки» проиграл «Шарлотт»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Хьюстон Рокетс Голден Стэйт Уорриорз Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс Шарлотт Хорнетс Денвер Наггетс Сан-Антонио Спёрс Орландо Мэджик Индиана Пэйсерс Нью-Йорк Никс Мемфис Гриззлиз Филадельфия Сиксерс Атланта Хоукс Чикаго Буллз Бостон Селтикс Миннесота Тимбервулвз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» дома в овертайме обыграл «Миннесоту» со счетом 145:136 ОТ (25:39, 32:27, 35:31, 32:27, 21:12).

    Джейсон Тэйтум
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    Джейсон Тэйтум

    Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тэйтум — у него 53 очка и 10 подборов. Еще 26 очков набрал Джайлен Браун.

    У проигравших дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов сделал Карл-Энтони Таунс, еще 26 очков набрал Д`Анджело Расселл.

    В другой игре дня «Милуоки» без Янниса Адетокунбо, Криса Миддлтона, Дрю Холидэя и Брука Лопеса проиграл «Шарлотт» — 119:127 (27:32, 28:34, 26:34, 38:27).

    У победителей 26 очков набрал Майлз Бриджес, у проигравших 24 очка заработал Джордан Нвора, еще 19 — Джефф Тиг. «Бакс» потерпели третье поражение подряд.

    В еще одном матче «Лос-Анджелес Клипперс» благодаря 31 очку Кавая Леонарда победил «Хьюстон» — 126:109 (26:36, 41:10, 27:37, 32:26).

    Другие результаты:

    «Атланта» — «Чикаго» — 120:108 (25:33, 28:33, 33:18, 34:24)
    «Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 101:94 (23:22, 27:28, 26:18, 25:26)
    «Нью-Йорк» — «Мемфис» — 133:129 ОТ (23:35, 28:25, 32:30, 31:24, 19:15)
    «Орландо» — «Индиана» — 106:111 (30:33, 21:31, 27:19, 28:28)
    «Денвер» — «Сан-Антонио» — 121:119 (36:26, 25:24, 35:33, 25:36)
    «Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 107:110 (23:32, 27:25, 29:28, 28:25)

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