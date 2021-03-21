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    «Милуоки» одолел «Сан-Антонио», «Клипперс» разгромили «Шарлотт»

    Баскетбол НБА Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз Милуоки Бакс Сан-Антонио Спёрс Филадельфия Сиксерс Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Клипперс Шарлотт Хорнетс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» на домашнем паркете одержал победу над «Сан-Антонио» со счетом 120:113.

    Лонни Уокер
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    Лонни Уокер

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 15 передач. Еще один дабл-дабл на счету Донте Дивинченцо — 12 очков и 13 подборов. Крис Миддлтон набрал 23 очка, Джру Холидэй — 21.

    У «Сперс» больше всех набрал Лонни Уокер — 31 очко. Дабл-даблом отметился Демар Дерозан — 22 очка и 13 передач.

    В других матчах «Мемфис» дома переиграл «Голден Стэйт» (111:103), взяв реванш за поражение двухдневной давности, дабл-дабл Тобиаса Харриса помог «Филадельфии» разгромить «Сакраменто» (129:105).

    Еще в одном матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» оказались сильнее «Шарлотт» (125:98).

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