«Бруклин» обыграл «Детройт», «Вашингтон» уступил «Милуоки»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАдома обыгралсо счетом 100:95 (26:22, 25:24, 27:20, 22:29).

В составе победителей лучшими на площадке были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (24 очка, 10 подборов и 10 передач), Кайри Ирвинг (18 очков) и Деандре Джордан (14 очков).

У «Пистонс» наиболее заметными в игре были Джерами Грант (22 очка), Саддик Бей (13 очков) и Дилон Райт (13 очков).

«Бруклин» (26-13) разместился на второй строке в Восточной конференции, «Детройт» (10-28) идет на последнем месте в этой конференции.

В другом матче дня «Милуоки» победил «Вашингтон» со счетом 125:119 (36:33, 28:32, 30:30, 31:24).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 11 передач и 11 подборов. На счету Донте Дивинченцо дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

У «Уизардс» трипл-даблом отметился Расселл Уэстбрук — 42 очка, 12 передач и 10 подборов. Руи Хатимура записал на свой счет дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.

«Вашингтон» (14-23) — 12-й на Востоке, «Милуоки» (24-14) находится на третьей позиции.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Торонто» — 114:104 (44:24, 23:28, 31:21, 16:31)

«Атланта» — «Сакраменто» — 121:106 (22:33, 39:18, 37:30, 23:25)

«Миннесота» — «Портленд» — 121:125 (24:33, 33:33, 37:27, 27:32)

«Финикс» — «Индиана» — 111:122 (33:29, 24:33, 20:35, 34:25)

«Денвер» — «Даллас» — 103:116 (29:28, 22:34, 22:31, 30:23)