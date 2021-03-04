«Филадельфия» обыграла «Юту», «Бруклин» победил «Хьюстон», Харден оформил трипл-дабл, «Лейкерс» уступили «Сакраменто»

В регулярном чемпионате НБА завершился очередной игровой день.

В центральном матче «Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Ютой» — 131:123 OT (26:34, 26:27, 32:28, 34:29, 13:5).

Одним из лучших в этой игре был камерунский центровой «Филадельфии» Джоэль Эмбиид, в активе которого 40 очков и 19 подборов. Форвард хозяев Тобайас Харрис оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

В составе «Юты» выделялся Донован Митчелл, собравший коллекцию из 33 очков, 8 подборов и 6 передач.

«Бруклин» выиграл на выезде у «Хьюстона» со счетом 132:114 (30:27, 37:27, 34:31, 31:29).

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден в матче против своей бывшей команды оформил трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 14 передач. Разыгрывающий гостей Кайри Ирвин к 24 очкам добавил 6 подборов.

У «Хьюстона» самым результативным стал Джон Уолл, набравший 36 очков.

Трипл-дабл Джеймса Хардена

«Сакраменто» выиграл на своей площадке у «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:120 (23:31, 40:30, 24:27, 36:32).

Сразу три игрока хозяев набрали не менее 20 очков — Бадди Хилд (29 + 6 передач), Де'Аарон Фокс (23 + 8 передач + 7 потерь) и Харрисон Барнс (20 + 6 передач).

За «Лейкерс» в этом матче не играли Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Лидеры калифорнийской команды пропустили встречу из-за повреждений.

Результаты остальных матчей

«Торонто» — «Детройт» 105:129 (37:43, 23:26, 20:29, 25:31)

«Кливленд» — «Индиана» 111:114 (28:28, 33:23, 29:31, 21:32)

«Орландо» — «Атланта» 112:115 (39:27, 22:15, 29:36, 22:37)

«Миннесота» — «Шарлотт» 102:135 (33:36, 23:26, 20:36, 26:37)

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» 124:128 (25:26, 20:38, 34:32, 45:32)

«Даллас» — «Оклахома-Сити» 87:78 (25:23, 24:19, 26:19, 12:17)

«Портленд» — «Голден Стэйт» 108:106 (28:29, 27:27, 27:24, 26:26)