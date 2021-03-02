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    «Бруклин» переиграл «Сан-Антонио», «Хьюстон» проиграл 12-й матч подряд

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Индиана Пэйсерс Орландо Мэджик Даллас Маверикс Чикаго Буллз Денвер Наггетс Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс Бруклин Нетс Хьюстон Рокетс Кливленд Кавальерс Портленд Трэйл Блэйзерс Шарлотт Хорнетс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» в овертайме обыграл «Сан-Антонио» со счетом 124:113 ОТ (27:21, 30:33, 24:27, 27:27, 16:5).

    Коллин Секстон
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    Коллин Секстон

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 15 передач. Еще 27 очков принес Кайри Ирвинг, в активе Брюса Брауна 23 очка.

    У «Сперс» больше всех набрал Демар Дерозан — дабл-дабл из 22 очков и 11 передач. Деджанте Мюррей и Лонни Уокер записали на свой счет по 19 очков.

    «Сан-Антонио» находится на шестом месте в Западной конференции, «Бруклин» — второй на Востоке.

    В другой игре «Кливленд» на выезде обыграл «Хьюстон» со счетом 101:90 (34:29, 17:21, 23:20, 27:20).

    В составе победителей лучшими на паркете были Коллин Секстон (39 очков), Дариус Гарлэнд (14 очков) и Джеди Осман (11 очков).

    У «Рокетс» наиболее заметными в игре были Джон Уолл (32 очка), Виктор Оладипо (20 очков) и Стерлинг Браун (8 очков).

    Для «Хьюстона» это поражение стало 12-м подряд в сезоне. У «Кавальерс» четвертая подряд победа.

    Другие результаты:

    «Портленд» — «Шарлотт» — 123:111 (27:33, 32:26, 33:24, 31:28)
    «Нью-Орлеан» — «Юта» — 129:124 (26:23, 33:41, 40:24, 30:36)
    «Чикаго» — «Денвер» — 112:118 (25:37, 30:25, 32:27, 25:29)
    «Орландо» — «Даллас» — 124:130 (33:29, 25:32, 28:34, 38:35)
    «Филадельфия» — «Индиана» — 130:114 (33:32, 39:23, 33:22, 25:37)

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