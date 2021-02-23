«Юта» обыграла «Шарлотт», «Лейкерс» уступили «Вашингтону»

В матче регулярного чемпионата НБАдома уступил в овертаймесо счетом 124:127 OT (33:23, 30:26, 23:31, 29:35, 9:12).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 33 очка. В активе Расселла Уэстбрука дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов.

У проигравших больше всех набрал Леброн Джеймс — дабл-дабл из 31 очка и 13 передач.

«Лейкерс» (22-10) идут третьими в Западной конфернеции, «Вашингтон» (11-17) — 13-й на Востоке.

В другом матче игрового дня «Юта» оказалась сильнее «Шарлотт» — 132:110 (35:35, 29:32, 27:23, 41:20).

В составе победителей лучшими в матче были Донован Митчелл (23 очка), Джо Инглс (21 очко) и Жорж Ньянг (21 очко).

У «Хорнетс» наиболее результативными были Ламело Болл (21 очко), Гордон Хэйворд (21 очко) и Малик Монк (20 очков).

«Юта» (25-6) возглавляет Западную конференцию, «Шарлотт» (14-16) идет девятым на Востоке.

Другие результаты:

«Даллас» — «Мемфис» — 102:92 (26:13, 28:23, 27:26, 21:30)

«Хьюстон» — «Чикаго» — 100:120 (24:29, 24:25, 26:46, 26:20)

«Финикс» — «Портленд» — 132:100 (32:26, 31:28, 37:17, 32:29)

«Оклахома» — «Майами» — 94:108 (21:23, 33:22, 23:34, 17:29)