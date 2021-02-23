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    «Юта» обыграла «Шарлотт», «Лейкерс» уступили «Вашингтону»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Вашингтон Уизардс Оклахома-Сити Тандер Майами Хит Шарлотт Хорнетс Юта Джаз Финикс Санз Портленд Трэйл Блэйзерс Хьюстон Рокетс Чикаго Буллз Даллас Маверикс Мемфис Гриззлиз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома уступил в овертайме «Вашингтону» со счетом 124:127 OT (33:23, 30:26, 23:31, 29:35, 9:12).

    Брэдли Бил
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    Брэдли Бил

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 33 очка. В активе Расселла Уэстбрука дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов.

    У проигравших больше всех набрал Леброн Джеймс — дабл-дабл из 31 очка и 13 передач.

    «Лейкерс» (22-10) идут третьими в Западной конфернеции, «Вашингтон» (11-17) — 13-й на Востоке.

    В другом матче игрового дня «Юта» оказалась сильнее «Шарлотт» — 132:110 (35:35, 29:32, 27:23, 41:20).

    В составе победителей лучшими в матче были Донован Митчелл (23 очка), Джо Инглс (21 очко) и Жорж Ньянг (21 очко).

    У «Хорнетс» наиболее результативными были Ламело Болл (21 очко), Гордон Хэйворд (21 очко) и Малик Монк (20 очков).

    «Юта» (25-6) возглавляет Западную конференцию, «Шарлотт» (14-16) идет девятым на Востоке.

    Другие результаты:

    «Даллас» — «Мемфис» — 102:92 (26:13, 28:23, 27:26, 21:30)
    «Хьюстон» — «Чикаго» — 100:120 (24:29, 24:25, 26:46, 26:20)
    «Финикс» — «Портленд» — 132:100 (32:26, 31:28, 37:17, 32:29)
    «Оклахома» — «Майами» — 94:108 (21:23, 33:22, 23:34, 17:29)

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