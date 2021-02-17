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    «Финикс» уступил «Бруклину» , «Лейкерс» одолели «Миннесоту»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс Мемфис Гриззлиз Бостон Селтикс Денвер Наггетс Милуоки Бакс Торонто Рэпторс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» на выезде обыграл «Финикс» со счетом 128:124 (22:33, 32:42, 34:25, 40:24).

    Джеймс Харден
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    Джеймс Харден

    Лучшими в составе победителей стали оформивший дабл-дабл Джеймс Харден (38 очков и 11 передач), Джо Харрис (22 очка) и Джефф Грин (18 очков). Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг участия в матче не принимали.

    У гостей самыми результативными в матче стали Крис Пол (29 очков), Девин Букер (22 очка) и Деандре Эйтон (16 очков и 9 подборов).

    Эта победа стала для «Нетс» четвертой подряд в чемпионате, а «Санз» прервали свою беспроигрышную серию из шести матчей в сезоне.

    Еще в одном поединке дня «Лос-Анджелес Лейкерс» без травмированного Энтони Дэвиса переиграл «Миннесоту» — 112:104 (30:27, 27:29, 29:28, 26:20).

    Самым результативным у победителей стал Леброн Джеймс — у него 30 очков и 13 подборов. 24 очка набрал Деннис Шредер.

    У гостей 28 очков набрал Энтони Эдвардс, Карл-Энтони Таунс (15 очков) и Рики Рубио (13 очков).

    «Лейкерс» идут на второй строке в Западной конференции, «Миннесота» — последняя в этой конференции.

    Другие результаты:

    «Милуоки» — «Торонто» — 113:124 (33:33, 31:31, 27:30, 22:30)
    «Бостон» — «Денвер» — 112:99 (30:26, 29:28, 27:21, 26:24)
    «Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 113:144 (32:29, 26:34, 23:38, 32:43)
    «Оклахома» — «Портленд» — 104:115 (21:34, 29:30, 29:29, 25:22)

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