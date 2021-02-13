«Юта» справилась с «Милуоки», «Лейкерс» обыграли «Мемфис»

на своей площадке обыгралав матче регулярного чемпионата НБА — 129:115 (35:31, 34:21, 27:30, 33:33).

В составе победителей по 27 очков набрали Руди Гобер и Джо Инглз. Гобер также собрал 12 подборов, оформив дабл-дабл. Донован Митчелл заработал 26 очков.

У проигравших дабл-дабл из 29 очков и 15 подборов на счету Янниса Адетокунбо, Крис Миддлтон заработал 18 очков.

«Юта» добыла шестую победу подряд и сохранила лидерство в регулярном чемпионате. «Милуоки» проиграл вторую игру кряду и идет вторым на Востоке.

Еще в одной игре дня «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис» со счетом 115:105 (16:31, 30:28, 41:23, 28:23).

Самым результативным у победителей стал Энтони Дэвис — у него 35 очков и 9 подборов. Леброн Джеймс набрал 28 очков, сделал 9 подборов и 8 передач.

У проигравших 23 очка набрал Грейсон Аллен, по 22 — Джа Морант (плюс 10 передач) и Йонас Валанчюнас.

«Лейкерс» выиграли седьмой матч подряд и находятся на втором месте на Западе, «Мемфис» — 11-й там же.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 91:109 (23:30, 19:23, 22:26, 27:30)

«Атланта» — «Сан-Антонио» — 114:125 (29:36, 19:41, 24:33, 42:15)

«Шарлотт» — «Миннесота» — 120:114 (25:30, 35:29, 30:26, 30:29).

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 143:130 (27:34, 42:31, 39:36, 35:29)

«Чикаго» — «Клипперс» — 106:125 (25:30, 29:28, 24:32, 28:35)

«Бостон» — «Детройт» — 102:108 (23:27, 29:27, 20:28, 30:26)

«Денвер» — «Оклахома» — 97:95 (16:28, 24:25, 30:26, 27:16)

«Портленд» — «Кливленд» — 129:110 (34:23, 39:29, 27:25, 29:33)

«Сакраменто» — «Орландо» — 112:123 (33:33, 26:31, 28:33, 25:26)