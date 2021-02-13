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    «Юта» справилась с «Милуоки», «Лейкерс» обыграли «Мемфис»

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    «Юта» на своей площадке обыграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:115 (35:31, 34:21, 27:30, 33:33).

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    В составе победителей по 27 очков набрали Руди Гобер и Джо Инглз. Гобер также собрал 12 подборов, оформив дабл-дабл. Донован Митчелл заработал 26 очков.

    У проигравших дабл-дабл из 29 очков и 15 подборов на счету Янниса Адетокунбо, Крис Миддлтон заработал 18 очков.

    «Юта» добыла шестую победу подряд и сохранила лидерство в регулярном чемпионате. «Милуоки» проиграл вторую игру кряду и идет вторым на Востоке.

    Еще в одной игре дня «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис» со счетом 115:105 (16:31, 30:28, 41:23, 28:23).

    Самым результативным у победителей стал Энтони Дэвис — у него 35 очков и 9 подборов. Леброн Джеймс набрал 28 очков, сделал 9 подборов и 8 передач.

    У проигравших 23 очка набрал Грейсон Аллен, по 22 — Джа Морант (плюс 10 передач) и Йонас Валанчюнас.

    «Лейкерс» выиграли седьмой матч подряд и находятся на втором месте на Западе, «Мемфис» — 11-й там же.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 91:109 (23:30, 19:23, 22:26, 27:30)
    «Атланта» — «Сан-Антонио» — 114:125 (29:36, 19:41, 24:33, 42:15)
    «Шарлотт» — «Миннесота» — 120:114 (25:30, 35:29, 30:26, 30:29).
    «Даллас» — «Нью-Орлеан» — 143:130 (27:34, 42:31, 39:36, 35:29)
    «Чикаго» — «Клипперс» — 106:125 (25:30, 29:28, 24:32, 28:35)
    «Бостон» — «Детройт» — 102:108 (23:27, 29:27, 20:28, 30:26)
    «Денвер» — «Оклахома» — 97:95 (16:28, 24:25, 30:26, 27:16)
    «Портленд» — «Кливленд» — 129:110 (34:23, 39:29, 27:25, 29:33)
    «Сакраменто» — «Орландо» — 112:123 (33:33, 26:31, 28:33, 25:26)

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